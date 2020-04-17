「渴望回歸中國」「華商很難」假文不斷 微信：已刪1.59萬篇違規文

繼「華商很難」系列文章後，內地近期頻頻出現「多國渴望回歸中國」，引發關注之餘，還牽出外交風波。據微信數據，今年以來已刪除超過1.5萬篇違規文章。

澎湃新聞報道，微信今日表示，一直在主動清理類似的、借疫情營銷、編造整合虛假信息、煽動公眾情緒的文章。由今年1月1日至4月16日，微信平台刪除涉嫌誇大誤導文章約9,000篇，限制能力或封禁公眾號2,500個；刪除謠言類文章6,915篇，限制能力或封號2萬個。

據此計算，今年以來微信方面刪除公眾號違規文章約15,915篇，限制能力或封禁公眾號22,500個。

限制或封號2.25萬個

事實上，除了廣為人知的《疫情下的XX國，店鋪關門歇業，華人有家難回，XX國華商太難了！！》和《XX為何渴望回歸中國》等系列文章外，微信方面稱，還處理了《首個控制住疫情的國家是……》等系列謠言文章及涉事微信公號的賬號。

近期疫情防控期間，微信方面發起的專項處置行動已合計封號1.1萬個。

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在新冠肺炎疫情下，此前網傳都柏林、印度、巴黎、緬甸、埃及、巴西、老撾、里斯本、曼谷等地的「華商很難」系列文章飽受質疑，及後被揭相關文章只是改了地方、人物名稱、生意種類，內容大意都一樣。 這些假消息的砲製者是一些營銷號，目的是為了提高閱讀量及「漲粉」，繼而獲利。事件曝光後，涉事微信公號負責人薛某被當地警方刑拘。

內地網絡日前流傳一篇題為《哈薩克斯坦為何渴望回歸中國》的文章，惹起外交風波，據指哈薩克為此召見中國大使抗議。網民隨後更發現微信上有多篇「為何渴望回歸中國」文章，惟據傳媒報道，涉事公眾號背後公司去年已註銷，但近期仍有發文，官方都未能解釋原因。而涉事人員是否會被追責，目前尚不得而知。

責任編輯：伍樂

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