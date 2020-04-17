「渴望回歸中國」「華商很難」假文不斷 黨媒斥這類人不是真愛國

繼「華商很難」系列文章後，內地近期頻頻出現「多國渴望回歸中國」，引發關注之餘，還牽出外交風波。官方《人民日報》今日（17日）發文批評，此類文章危害不小，直斥炮製這類文章的商人並不是真愛國、真正為國家好，目的是單純地通過消費老百姓的情緒情感，收割流量變現，勢要查處。

《人民日報》的文章指出，與一般的造假類文章不同，這類「爽文」通常與國家立場不同，也與實際情況不符。而這種瞎編亂造、毫無事實支撐的「爽文」，故意在文章中「打雞血」，迎合少數人的獵奇心態，有的還充滿狹隘民族主義，極易誤導網友，不可小覷。

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文章表示，這類文章具有雙重危害性，不但混淆大家對一些問題的認識和判斷，造成錯誤理解，而且不利於國家形象，以至於引發爭端。

文章提出，「病態的自媒體該治了」，對於這種文章，平台有責任加強監管，遏制它們生存和傳播空間。同時，有關部門也有責任依法查處，對運營人員零容忍，讓它們付出應有的法律代價。強調依法處理違規營銷號，提升其違法成本，勢在必行。

微信數據：今年來刪逾1.5萬篇違規文章

另外，澎湃新聞報道，微信今日表示，一直在主動清理類似的、借疫情營銷、編造整合虛假信息、煽動公眾情緒的文章。由今年1月1日至4月16日，微信平台刪除涉嫌誇大誤導文章約9,000篇，限制能力或封禁公眾號2,500個；刪除謠言類文章6,915篇，限制能力或封號2萬個。

據此計算，今年以來微信方面刪除公眾號違規文章約15,915篇，限制能力或封禁公眾號22,500個。

除了廣為人知的《疫情下的XX國，店鋪關門歇業，華人有家難回，XX國華商太難了！！》和《XX為何渴望回歸中國》等系列文章，微信方面稱，還處理了《首個控制住疫情的國家是……》等系列謠言文章及涉事微信公號賬號。

而近期疫情防控期間，微信方面發起的專項處置行動已合計封號1.1萬個。

內地「多國渴望回歸中國」網文湧現 發文公司卻早已註銷

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在新冠肺炎疫情下，此前網傳都柏林、印度、巴黎、緬甸、埃及、巴西、老撾、里斯本、曼谷等地的「華商很難」系列文章飽受質疑，及後被揭相關文章只是改了地方、人物名稱、生意種類，內容大意都一樣。這些假消息的砲製者是一些營銷號，目的是為了提高閱讀量及「漲粉」，繼而獲利。事件曝光後，涉事微信公號負責人薛某被當地警方刑拘。

內地網絡日前流傳一篇題為《哈薩克斯坦為何渴望回歸中國》的文章，惹起外交風波，據指哈薩克為此召見中國大使抗議。中國駐哈薩克斯坦大使張霄接受媒體採訪時稱，這篇自媒體文章完全不代表官方立場。

網民隨後更發現微信上有多篇「為何渴望回歸中國」文章，惟據傳媒報道，涉事公眾號背後公司去年已註銷，但近期仍有發文，官方都未能解釋原因。而涉事人員是否會被追責，目前尚不得而知。

責任編輯：伍樂

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