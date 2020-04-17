【肺炎疫情】勤洗手防新冠肺炎病毒  洗完用乜抹手最安全？

要防範新冠肺炎病毒，專家均認同最有效方法是戴口罩、勤洗手。香港人對洗手抗病毒傳染絕不陌生，當年沙士時董太叫「洗手、洗手、洗手」深入民心。但一個問題是，洗完手用什麼方法抹手最能除去病毒？

根據今天發表的一項研究，洗完手之後，應該使用紙巾擦乾手部，以避免新型冠狀病毒的傳播。研究發現，和烘手機相比，紙巾擦手比較能移除因手部沒徹底洗淨而殘留的病原體。

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專家指出，受到污染的手是細菌傳播的主要途徑，藉由手部接觸將病原體散播到門把、電梯按紐、水龍頭等物體表面，人們在碰觸這些物體表面後，再用手來摸臉而導致感染。

英國列茲大學（University of Leeds）和列茲教學醫院全民健保信託基金（Leeds Teaching Hospitals NHS Trust）合作的一項小型研究顯示，如果沒有適當洗手，以紙巾擦乾是移除手上殘留微生物比較有效的方式。

以列茲大學的穆拉（Ines Moura）為首的研究人員表示：「我們相信我們的研究結果和控制目前在全球蔓延的新型冠狀病毒有關聯。」

「洗完手後乾燥手部的方式應該以紙巾擦拭比較好，如此可以降低病毒污染和傳播的風險」。

在研究中，4名志願者的手中有噬菌體，他們在洗手時未把噬菌體洗掉。噬菌體是一種病毒，能夠感染細菌，但對人體無害。

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然後他們以紙巾或烘手機乾燥手部，再觸摸門把、電話、階梯扶手、聽診器等物體表面。研究人員發現紙巾和烘手機乾燥手部都可降低手部污染。

但在取樣的11個物體表面中的10個發現到，烘手機乾燥手部後遺留的環境污染比較多。

用烘手機乾燥手部後觸摸的表面全都發現微生物，污染程度平均是使用紙巾乾燥手部的10倍高。

這項研究原本預定在今年的歐洲臨床微生物暨感染症會議（European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ECCMID）上發表，但這項原訂本月在巴黎舉行的會議因疫情關係取消。

責任編輯：費風

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