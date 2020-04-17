【中國GDP】憧憬更多刺激經濟政策 滬指放量收升0.66%

中國今日公布首季經濟數據，受疫情衝擊，一季度GDP按年萎縮6.8%，略遜預期，為1992年有紀綠來首次出現負增長；3月多項經濟指標則降幅收窄。國家統計局表示，將相機推出一些更大力度的政策。市場預期有更多刺激經濟政策將會推出，A股放量走高，午後回落，上證綜合指數收升0.66%。

截至收市，滬指收報2838.49點，升0.66%；本周累升1.5%。深證成指收報10527.99點，升0.55%。創業板指全日升0.62%，收報2020.77點。

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滬深兩市成交合計7403億元（人民幣，下同），較上日大增超過1400億元；其中滬市成交2800億元。北向資金今日合計淨流入86.23億元，其中股通淨流入49.36億元，深股通淨流入36.87億元。

行業板塊漲跌參半，保險、旅遊板塊造好，醫藥板塊回調。

市場情緒修復需時 觀望政策推進 短期後市料震盪

國泰君安認為，市場延續昨日良好表現，一季度GDP數據略低於市場此前普遍預期，但未對市場走勢造成較大壓力，而3月開始經濟已經有逐步復甦的跡象。最困難的時刻已經過去，但市場情緒修復仍需時間，料後市大概率將會在當前位置反覆震盪築底。

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中原證券也稱，影響股指運行的諸多不確定因素，需要充分消化，包括境外疫情的發展情況、歐美股市走勢及國內提振經濟的政策措施推進等。

責任編輯：伍樂

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