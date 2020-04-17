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【世衛撥款】台灣曾示警世衛新冠病毒人傳人？國台辦批只是引述武漢衛健委

社會熱點 16:42 2020/04/17

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去年12月31日，台灣寄送電郵詢問世界衛生組織（WHO）關於武漢爆發的不明肺炎，雖沒明確說出「會人傳人」，但強調是非典型肺炎，且患者「隔離治療」，台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中曾表示，「這不是警訊，什麼才是警訊！」國台辦今回應稱，台灣當局僅是引述武漢衛健委公佈的內容，而不是「示警」。

WHO日前否認台灣曾警告新冠肺炎可能會人傳人，對此台灣的中央流行疫情指揮中心在記者會上拿出去年12月31日的電郵原文，內文指出，根據消息，武漢出現7宗非典型肺炎病例，當地衛生單位告訴媒體，這非典型肺炎並不是SARS，這些病例都已被「隔離治療」。

國台辦今回應稱，台灣當局僅是引述武漢衛健委公佈的內容，而不是「示警」。

陳時中進一步說明，任何的公衛專家或者醫師都知道，什麼狀況是需要被「隔離治療」的，因當時台灣並沒出現相關病例，才沒法「明示」人傳人。台灣去年就示警WHO的消息一出，立刻引發熱烈討論，甚至連外國政要也都轉發相關新聞，外界又再次將矛頭指向WHO及隱匿疫情的中國。

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國台辦發言人朱鳳蓮今回應表示，去年12月31日，武漢市衛健委在官方網站首對外發布相關疫情，明確說明已採取隔離治療措施，「這既向社會大眾、也向國際社會公佈疫情信息，體現了我們對待疫情公開、透明、負責任的一貫態度」，也強調WHO當天也獲報訊息。

至於台灣在去年底提出的「示警」電郵，朱鳳蓮認為，只是「引述」武漢衛健委公佈的內容，大陸方面首先公佈信息，台衛生部門再進行轉述，不存在所謂台方首先向WHO報告的情況。朱鳳蓮也指出，台灣的電郵並沒提到人傳人，主要是想向WHO了解狀況。

朱鳳蓮進一步表示，台灣衛生部門在1月初的新聞稿寫著「沒有明顯人傳人」，但3月15日後卻把去年的那封電郵包裝成「示警」，痛批民進黨當局的炒作是一個偽命題，目的就是作政治文章。一些外國政客跟風炒作，以訛傳訛，藉此攻擊大陸和世衛組織，完全是別有用心的、稱民進黨炒作世衛組織涉台問題、企圖以疫謀獨不可能得逞。

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