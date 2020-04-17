【全球大流行】澳洲「染疫」內政部長要求中國 透明交代新冠病毒起源

確診新冠肺炎、已痊癒的澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），要求中國政府透明交代新冠病毒起源，強調中國有責任回答問題。他又認為，一旦美國公布有關新冠病毒源頭的調查，全世界將會改變對中國的態度。

中央社報道，達頓先後接受天空新聞（Sky News）和第九頻道新聞網（Nine Network）訪問，指中國應該要接受國際社會調查，公開有關資訊，並且有責任要解釋疫情到底是如何開始，強調死者和病患家屬有權知道。

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天空新聞節目主播莫瑞（Paul Murray）在節目提及，有報道指，疫情爆發後，中國停飛從武漢出發的國內航班，同時卻准許國際航班從武漢飛往多個國家。達頓表示，他有看到相關報導，對於外界的疑慮，中國應該要保持透明度。

死者家層要求解釋 中國有責任回答

另外，他接受Nine Network訪問時稱，死者和病患的家屬會要求有關當局解釋和保持資訊透明，「我不認為這是過分的要求」。他認為中國有責任回答問題，交代究竟發生什麼事，「因為我們不希望重轁覆轍，而且我們知道由野生動物濕貨市場爆發病毒，已經不是第一次，我們必須對此誠實」。

達頓又認為，若美國公布有關新冠病毒源頭的調查，全世界將會改變對中國的態度。「我認為全世界將重新制定與中國交往的方式，我們的確希望提高透明度。」

他稱，「中國可以發展經濟，使國民擺脫貧困，這是非常了不起的事，但當共產黨政府的透明度及不上其他經濟體系，這便是一個問題。」

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中方此前一直表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息。

責任編輯：伍樂

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