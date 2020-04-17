首季GDP有史以來負增長　分析：亟待加大政策力度釋放內需

新冠肺炎疫情下，中國第一季經濟增長按年下降6.8%，為1992年有紀錄以來首次負增長，不過，國家統計局表明，下一階段會根據形勢變化推出更大力度的政策，市場分析人士觀望，認為在外需低迷或將延續的背景下，內需的增長亟待成為主力。

中原銀行首席經濟學家王軍稱，一季度GDP負增長6.8%，顯然是改革開放以來最嚴重的一次經濟衰退。需求不足是當前最為突出的矛盾和問題。受全球疫情蔓延導致的全球經濟大停擺影響，二季度中國經濟可能仍將徘徊在零至較低正增長之間，全年經濟增速可能在3%至5%之間。未來中國的複甦之路艱難曲折，大概率是「NIKE型」的緩慢、微弱復甦。

短期中國經濟面臨的最大問題，既有因國內外供應鏈中斷導致的供給恢復不達預期問題，也有內外需雙不足特別是內生需求不足的問題，他認為，未來的經濟復甦走勢主要取決於全球疫情何時得到有效控制、供應鏈重構的程度與進程，以及內地一籃子宏觀政策的力度究竟有多大，降準降息是否仍是選項，特別是存款基準利率是否會下降？「力度大，經濟復甦快一些，但後遺症也多一些；力度小，復甦得就會慢一些。」

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光大銀行金融市場部分析師周茂華也認為，經濟整體走勢將介於V型與U型之間，曲線略平緩，他說，消費與投資超預期下滑是一季度經濟的最大拖累，不過3月數據按年收縮幅度明顯收窄，顯示國內經濟最困難階段正在過去。

周茂華稱，疫情蔓延範圍、持續時間及其對經濟衝擊均超預期，截至目前全球疫情拐點仍未到，由於缺乏特效藥，國內防疫仍不能放鬆，這繼續對內外需造成不同程度拖累。

工銀國際首席經濟學家程實則指出，隨著復工復產的修復趨於完成，亟待通過擴大基建、刺激消費等措施彌合供需落差。「海外疫情拐點仍未出現，2020年全球經濟衰退已成為大概率事件。外需低迷或將延續，內需的增長亟待成為主力，由此新型城鎮化、老舊小區改造、集體建設用地入市等相對成熟的內需潛力點亟待加快釋放。」

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海通證券宏觀分析師姜超、于博也稱，當前財政已成為政策重心，預計更加積極有為的積極財政將體現在3個方面：一是財政赤字率有望從2.8%擴大至3.5%；二是有望發行特別國債1萬億；三是地方專項債規模有望升至3.3萬億。並將主要用於減稅降費，發放補貼等，支持居民消費、基建和科技投資。雖然二季度外需依然承壓，但國內疫情可控加上逆週期政策發力，預計內需的恢復將支持二季度中國經濟增速回升轉正。

不過，上海證券首席宏觀分析師胡月曉認為，不同於以往供求失衡或需求下降，由於疫情帶來的衝擊使供求雙萎縮，大力度、快節奏出台的各類激勵方案，其負面作用將遠超正面作用；經濟需要的是救助，但不是刺激。救助的對像是損失，最好同步或滯後，因為事先難預期；刺激則是激發成長，當然最好事先發動。

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責任編輯：伍樂

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