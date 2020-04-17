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【新冠肺炎】中國疫情不透明？趙立堅3句反問回擊美防長 促英法莫搞模式之爭

國情動向 17:47 2020/04/17

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中美就新冠肺炎疫情信息問題持續角力，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周四（16日）再批中國，在疫情上一直誤導且不透明。在北京，外交部發言人趙立堅今日（17日）以3句反問回應，並促美國停止政治操弄，做好自己的事，又強調團結合作才是唯一正道。

埃斯珀受訪時表示，很難相信來自中國共產黨的信息，「他們一直在誤導我們，從這種病毒爆發的早期開始，他們就一直不透明。所以我甚至不太相信他們現在對我們說的是實話」。

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趙立堅在例行記者會上批評，抹黑污名化掩蓋不了事實，栽贓甩鍋趕不走病毒，奉勸美方停止政治操弄，把精力更多放在如何盡快戰勝病毒和提振經濟上。

對於埃斯珀的指控，他以3句反問回應：

  • 如果說美方在疫情初期受到誤導或沒有充足信息，為什麼美疾控中心1月15日就發布了關於新冠肺炎的警告？
  • 為什麼美方1月25日就宣布關閉駐武漢總領館並撤出人員？
  • 為什麼2月2日就對所有中國公民及過去14天到過中國的外國人關閉邊境？

另外，趙立堅回應美國國務卿蓬佩奧有關病毒來源言論，稱幾天前美方有人指責中方沒及時向美方通報疫情信息，現在又炒作病毒來源問題，影射病毒源與武漢病毒研究所有關。「明眼人一看便知，其目的是要把水攪渾，轉移視線，推卸責任」。他強調，病毒溯源是嚴肅科學問題，需要聽取科學和尊重科學專業的意見。

願與英法加強合作

對於英國、法國當局評論中國處理疫情，趙立堅表示，在新冠肺炎蔓延全球之時救人要緊，此時討論制度優劣、搞模式之爭無濟於事，各國當務之急是團結抗疫。他同時表示，中方願與包括英法在內的國際社會加強合作，共同維護世界人民生命健康安全。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）周四表示，疫情結束後，與中國的關係無法再「一如往常」，中國將必須回答疫情如何爆發等尖銳問題。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）受訪時也稱，不會天真的認同中國處理新冠疫情的方式強有力得多，「很明顯發生了些什麼我們並不了解，我們並不知情。」

此前，中方多次表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息。

值得注意，武漢今日上修新冠肺炎確診及死亡數字，指有醫院漏報、遲報等問題。趙立堅說，修訂數字是為了確保準確性，這亦是國際慣例，重申中方從未隱瞞疫情，亦不容許有任何隱瞞。

責任編輯：伍樂

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