中央政治局召開會議 提出降準減息對沖疫情

中國今日公布首季經濟數據，受疫情衝擊，一季度GDP按年收縮6.8%，為1992年有紀綠來首次出現負增長。中共中央政治局召開會議提出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響，包括穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，並須積極擴大國內需求。

發行抗疫國債 更靈活適度降準等

中共中央總書記習近平主持中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對內地經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作。

其中，會議指出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。

積極擴大國內需求 釋放消費潛力

同時，會議強調要積極擴大國內需求，釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費。

措施包括要積極擴大有效投資、調動民間投資積極性、著力幫扶中小企業渡過難關、保持國內產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力、切實做好民生保障工作、抓好重點行業、重點人群就業工作，把高校畢業生就業作為重中之重，以及完善社會保障和抓好農業生產和重要副食品保供穩價等。

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