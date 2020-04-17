  • 24°C
香港時間 : 2020417日 (五) 20:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中央政治局召開會議 提出降準減息對沖疫情

經濟脈搏 19:38 2020/04/17

分享：

中國今日公布首季經濟數據，受疫情衝擊，一季度GDP按年收縮6.8%，為1992年有紀綠來首次出現負增長。中共中央政治局召開會議提出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響，包括穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，並須積極擴大國內需求。

發行抗疫國債　更靈活適度降準等

中共中央總書記習近平主持中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對內地經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作。

其中，會議指出，要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響。積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發行抗疫特別國債，增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。

積極擴大國內需求　釋放消費潛力

同時，會議強調要積極擴大國內需求，釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費。

措施包括要積極擴大有效投資、調動民間投資積極性、著力幫扶中小企業渡過難關、保持國內產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力、切實做好民生保障工作、抓好重點行業、重點人群就業工作，把高校畢業生就業作為重中之重，以及完善社會保障和抓好農業生產和重要副食品保供穩價等。

全國人大常委會4月底召開會議 外界料決定「兩會」會期

【中國GDP】一季度GDP創紀錄負增長  北京如何實現「翻兩番」目標？

【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上

首季GDP有史以來負增長　分析：亟待加大政策力度釋放內需

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

疫情 貨幣政策 經濟 降準 習近平 中共中央政治局 GDP 中國 國債 肺炎

下一篇文章

首季GDP有史以來負增長　分析：亟待加大政策力度釋放內需
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長
【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長
【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上
【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上
【中國GDP】一季度GDP創紀錄負增長 北京如何實現「翻兩番」目標？
【中國GDP】一季度GDP創紀錄負增長 北京如何實現「翻兩番」目標？
【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
【世衛撥款】世衛譚德塞回應美國中止資助：我們只聚焦救人
【世衛撥款】世衛譚德塞回應美國中止資助：我們只聚焦救人
【新冠肺炎】調查：多數美企暫不打算離開中國
【新冠肺炎】調查：多數美企暫不打算離開中國