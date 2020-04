▲ 【中美角力】蓬佩奧:中國抗疫欠透明,反映各國應審視是否用華為。

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情全球大流行,美國國務卿蓬佩奧在當地時間17日評論指,從中國處理新冠肺炎疫情的方式,可看到依賴中國有風險;各國不得不重新思考自家電信基礎設施政策,包含是否讓中國華為參與架設5G網絡。

蓬佩奧(Mike Pompoe)接受霍士財經新聞網(Fox Business Network)專訪,被問到有關華為和5G問題時,他表示:「我深信此刻見到中國共產黨未能(對疫情)公開透明,或以適當方式處理(病例)數據,這會讓非常多國家重新思考如何安排電信設施建設。」

I am very confident that this moment -- this moment where the Chinese Communist Party failed to be transparent and open and handle data in an appropriate way -- will cause many, many countries rethink what they were doing with respect to their telecom architecture.

蓬佩奧還說:「當華為上門來推銷他們的設備和硬體時,這些國家將會持不同眼光來考量決定。」

And when Huawei comes knocking to sell them equipment and hardware, they will have a different prism through which to view that decision.

他重申,特朗普政府一直在警告「允許中國共產黨擁有基礎設施構成的威脅,並列舉了華為和中興公司作為例子。

蓬佩奧又說,「我認為,對美國的商業領袖來說,這(疫情)是一個現實時刻,審視與中國業務相關的政治風險」,美國供應鏈不應依賴任何其他國家。

This government has a responsibility ... to make sure the supply chains for the products that matter for American national security and keeping people safe are no longer dependent on any single country.

