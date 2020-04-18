【新冠肺炎】毗鄰香港　廣州越秀與白雲區被列「疫區」民眾不知情

▲ 【新冠肺炎】廣州越秀與白雲等區被列「疫區」，當地民眾完不知情。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，中國內地輸入病例風險陡然升級之際，內地多個省區原來悄然把毗鄰香港的廣州越秀和白雲區、乃至深圳寶安區列為「疫區」，更要求14日內曾到過兩區的旅客，接受特別檢疫措施。

有內地民眾近日在海南乘飛機時，從機場的告示得知，原來被認定為「疫區」的內地城市，除了武漢等之外，還有廣州的越秀區和白雲區；這兩區正是非洲人聚居之地，此前曾有傳兩區皆有非裔人士染疫。

內地民眾到了機場才發現 廣州2區變疫區

事實上，海南省在周二（14日）發布《關於加強疫情輸入防範工作的通知》，原來已指出黑龍江綏芬河市，內蒙古滿洲里市，廣東省揭陽市，廣州市越秀區、白雲區，深圳市寶安區等6個地區，其疫情分級為中或高風險地區；凡是14天內有相關旅居史的人，須持有當地7天內的核酸檢測結果，證實無確診才能入境，違者需承擔相應的法律責任。

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據了解，把這些毗鄰香港的地區列作「疫區」，並不止海南一地。有媒體引述廣州市民稱，他到其他地區出差、訂酒店也因此受阻，「廣州飛昆明登機，由於居住地越秀區為防疫中度風險警示，粵康綠碼成了黃碼，一上飛機就成了防疫對象，安排最後一排，到達昆明機場接受防疫的無序檢疫，目的地防疫站居然來電說到了就必須隔離14天。茫然，無助。」

另有人被酒店客服告知，「廣州現在輸入病例很多，我們現在開始不接待（14天內顯示在廣州的）。」

越秀與白雲區 都是黑人聚集之地

值得注意是，有「小非洲」之稱越秀區三元里，鄰近礦泉街瑤台片區，越秀區官方7日通報，因近期出現境外輸入性病例和關聯病例的情況，當地管控會升級。而白雲區的批發市場，亦是非洲裔人士的群聚地。

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但許多廣州人原來並不知道廣州越秀和白雲已被外省列為「疫區」，原因是他們目前出入基本自由。

儘管如此，廣州疫情仍是風聲鶴唳。有網民稱，在天河區珠江新城的寫字樓富力中心和太古匯寫字樓一期，近日都相繼出現確診個案，其中富力中心有兩宗，太古匯的一家銀行也有兩宗；但《羊城晚報》已引述富力中心服務中心發出通告稱，網傳富力中心確診病例為不實消息。通告稱，富力中心10樓客戶在附近一家餐廳吃飯，該餐廳有侍應確診，該名客戶亦按規定隔離、不上班，目前檢測為陰性。

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昨日（17日）市衛健委在通報中也提到一宗天河區的個案，稱一名外籍確診者傳染給了他的妻子、3個孩子、岳父和岳母。

官方數字顯示，截至17日，廣州累計有499宗確診病例，本周新增病例大多為境外輸入；越秀區錄得多宗無感染症狀病例，被列為「中風險」地區，廣州多間博物館位處越秀區，因而暫停開放。

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責任編輯：伍樂

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