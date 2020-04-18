【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒

▲ 【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控，「超級毒王」1傳43並跨省播毒。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在黑龍江省會哈爾濱，被指已瀕臨失控；當中，從美國回來的「超級毒王」－－22歲女留學生，不僅1傳43，更跨省播毒至遼寧。由於疫情急蔓延，官方昨晚（17日）公告急尋密切接觸者，而包括哈爾濱副市長在內的18名官員也因疫情防控不力遭問責處分。

這宗「超級毒王」個案的傳播鏈錯綜複雜，根據官方通報與內媒報道整理，傳染源頭相信是一名3月19日從美國回來的22歲韓姓女留學生，她回國後返家隔離期間，傳給樓下的曹姓女鄰居，曹女又傳播給男友、母親；曹母再傳染給其男友，兩人在3月29日與陳姓一家人聚餐。

22歲女留學生 美國回來後播毒

其後，在聚餐感染的87歲陳姓患者，因病先後在哈爾濱市第二醫院、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院住院治療，又引發兩家醫院共26人的院內群聚感染，包括一些護士。

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如今，這個傳染鏈出現了跨省傳播。遼寧衛健委17日通報，4月16日，遼寧撫順新增1例新冠肺炎確診病例，46歲的張姓女患者證實與哈爾濱確診病例有接觸，接觸點就是哈爾濱醫科大學附屬第一醫院

據通報，4月10日，張姓女患者在父親病癒出院後，曾在家中與母親及多名親戚一起吃晚飯，遼寧後續恐將爆發更多病例。

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報道指出，這宗跨省社區群聚感染原本在剛開始就可阻斷。哈爾濱市秘書長方政輝此前宣稱，韓姓女學生返回進行「居家隔離」，是在哈爾濱發佈境外回國人員必須隔離政策的3月20日前，意味著韓女居家隔離並無不當。

但據黑龍江省政府外事辦公室3月6日發布的「入境疫情防控溫情提示」顯示，來自疫情嚴重國家的入境人員需統一集中隔離14天。也就是，如果哈爾濱3月19日對返國的韓女進行「集中隔離」，就不會出現後來的超級傳播事件。

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由於疫情已告失控，哈爾濱當局17日晚間發出公告，急尋4月2日至6日曾在哈爾濱市第二醫院、4月6日至9日曾在哈醫大一院呼吸內科一病房（12樓）住院、出院、轉院、陪護、探視、短暫逗留過的人員，試圖找出所有可能的密切接觸者。

黑龍江省紀委監察委官網同時通報，哈爾濱副市長陳遠飛、哈爾濱衛健委主任丁鳳姝在內的18名有關官員因疫情防控不力被問責，分別遭到黨內警告、政務記過等處分。

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責任編輯：伍樂

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