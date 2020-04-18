▲ 【新冠肺炎】諾貝爾得主稱病毒「產自武漢實驗室」？同僚罵他亂說，法總統辦也駁斥。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，病毒來源爭論沒完沒了。曾獲諾貝爾獎的法國病毒學家蒙坦耶宣稱，引爆這次疫情的新冠病毒「應是武漢實驗室研製愛滋疫苗的意外產物」。但多名他以前的同事、甚至法國總統辦公室都出來，反駁這類觀點。

中國外交部發言人趙立堅稍早前在例行記者會，回應新冠病毒來源的問題時，強調世衞組織負責人已經多次表明，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。

蒙坦耶（Luc Montagnier）過去也曾有怪論

新冠肺炎被普遍認為最早於去年底在武漢出現。蒙坦耶（Luc Montagnier）在16日的歐洲第一電台（Europe 1）節目「醫師為什麼」（Pourquoi Docteur）中接受主持人勒穆安（Jean-Francois Lemoine）訪問。

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蒙坦耶提出假設，新冠病毒可能是實驗室研究人員研製愛滋疫苗過程中的產物。他說，新型冠狀病毒基因組中帶有另一種病毒的序列，也就是人類免疫缺乏病毒（HIV，又稱愛滋病毒）。

勒穆安詢問病毒是否可能來自同時感染HIV的患者身上時，蒙坦耶回答「不，要把HIV序列插入基因組中，須動用分子工具，這不是患者能做到的事，而是實驗室裡的人」他認為病毒出自活禽市場的說法只是一種好聽的「傳說」。

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蒙坦耶認同這是個「悲慘的澆花人自己被水澆濕的故事」，還說若中國政府承認實驗室裡發生的事，很多事會變得比較簡單，無論如何，真相會浮現。

蒙坦耶同事 指他的「武漢實驗室論」荒謬

據報道，蒙坦耶此言引發科學界激烈議論。事實上，儘管他於2008年因共同發現愛滋病毒而獲得諾貝爾醫學獎，但他的一些怪誕想法也引來過學界嘲笑，像是認為「去氧核醣核酸」（DNA）會放射電磁波。

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巴黎的巴斯德研究所（Institut Pasteur）病毒學家西蒙-洛希耶爾（Etienne Simon-Loriere）接受法新社訪問時反駁蒙坦耶。她在巴斯德研究所負責研究核醣核酸（RNA）病毒的進化基因組結構。

她說：「這些都是基因組片段，實際看起來像是細菌、病毒和植物遺傳物質的很多序列。如果我們在一本書裡取一個字，這個用字看起來與別人很像，能說這本書抄了另一本書嗎？荒謬！」西蒙-洛希耶爾認為，宣稱病毒經過改造無疑是錯誤的。

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法國國際廣播電台（RFI）則訪問巴斯德研究所另一學者、蒙坦耶過去研究愛滋病毒的同事賀伯森（Simon Wain Hobson），賀伯森也認為蒙坦耶有誤。

賀伯森表示，蒙坦耶的論據主要是建立在一名數學家同事的研究上，但這名數學家的結論是錯的。根據現有已知各種公開資訊，都指向這個病毒是自然界產物。

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路透社報道，法國政府昨天表示，目前並無證據顯示新型冠狀病毒與武漢市的P4實驗室之間有關聯。

廣泛科學共識 認為新冠病毒來自蝙蝠

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）辦公室一名官員說：「我們在此釐清，到今天為止，沒有事實證據可證實近期在美國媒體流傳的消息，即2019冠狀病毒疾病源頭與中國武漢P4實驗室的研究工作有關聯。」廣泛的科學共識認為新冠病毒來自蝙蝠。

美國總統川普15日表示，美國政府正試著判定病毒是否出自武漢實驗室；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，中國政府「必須坦承」所知的一切。

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責任編輯：伍樂

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