【新冠肺炎】病毒首殺入台軍  台軍艦3官兵群聚染疫  700多人隔離

▲ 【新冠肺炎】病毒首殺入台軍 台軍艦3官兵群聚疫疫 700多人採檢隔離。

新冠肺炎蔓延到台灣軍方，台灣中央流行疫情指揮中心今天（18日）宣布新增3例新冠肺炎境外移入，3人均在台軍某艦隊實習、住同寢室，昨（17日）晚9時確診首例後已緊急召回全艦人員採檢並居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心指揮中心陳時中18日下午在記者會中宣布此事，他表示，3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自軍港下船。

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陳時中指出，3人中，其中一人（案396）於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報。

另一人（案397）於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；另有一人案398是剛剛確診。

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陳時中表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今天入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢。

艦者不進不出 將進行全艦消毒

陳時中說，首例確診個案是在17日下午4時許送到醫院採檢，晚間9時確診後已立刻跟台灣軍方聯絡；昨晚軍方通知全員，及在外休假回家的所有學員在家隔離不得外出，並由軍方漏夜安排交通，今天即18日下午5時全部入住集中檢疫所，分作7處安排。

陳時中指出，由於軍艦人員分散在全台各地，召集上要花一些時間，目前檢疫所已經準備完畢，已陸續通報，在艦者不進不出，將進行全艦消毒。往後也將漏夜採檢，明天（19日）可望出來。

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責任編輯：費風

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