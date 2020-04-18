▲ 【武統台灣】大瘟疫會否引爆兩岸戰爭？還看3個關鍵。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，疫情爆發初期時，有誰會想到它的蝴蝶效應，會牽動中美台「三角關係」？台灣借這次大瘟疫拓展國際空間，大陸必定視這些動作為挑釁。輿論場上有人甚至悲觀地預計，疫情會在兩岸引爆戰爭，大陸會把武統付諸行動。這一幕會真的出現嗎？還看3個關鍵。

毫無疑問，蔡英文政府的確視這場世紀瘟疫，是台灣拓展國際空間、反制大陸施壓的機會。

蔡英文「抗疫外交」 被陸批「以疫謀獨」

由於台灣疫情控管形勢比較樂觀、亦有生產醫療物資的能力，台方近期便展開「Taiwan Can Help（台灣幫的上忙）」為主題的「口罩外交」，透過向以美國為首的西方、以及日本等近鄰提供口罩，爭取這些國家的認同和支持。

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台灣這些主動出擊的「外交」舉動，再加上與大陸關係良好的世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）爆發口角，大陸勢必視台灣挑戰「一個中國」底線、大陸也因此祭出一個新詞－－以疫謀獨。

在這個敏感時刻，大陸在台灣周邊加大了軍動動作，其中大陸航母遼寧艦編隊10日自東海出發，穿越太平洋第一島鏈、日本沖繩島南方宮古海峽、乃至台灣島東北側西太平洋，前赴南海海域。

中國航母及轟炸機異動 局勢添緊張

此外，解放軍「轟六」轟炸機、「空警五○○」預警機與「殲十一」戰鬥機，10日也飛行通過台灣西南海域，執行遠海長航訓練。

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這些舉動絕非偶然，套用BBC引述專家的話，大陸這些舉動是針對蔡英文政府，就台灣以疫情拓展外交空間釋出警告。有輿論更大膽而悲觀預測，由於美軍兩艘亞太航母－－列根號及羅斯福號都出現疫情，這讓大陸更有自信教訓台灣、甚至短期內武統台灣。

這一幕會否出現，也就是大陸會否真的在此刻對台灣下重手？要解此問題，要看3個關鍵。

其一：台「抗疫外交」有否逾越大陸終極政治底線？

台灣對外贈送外交等動作，大陸當然不想看到，看到也會盛怒；但畢竟這些動作沒有改變台灣的屬性，台灣沒有宣示自己是獨立國，因此也談不上踩到大陸終極統獨底線。

大陸如此際就對台動武，西方會強烈反彈、甚至在一些領域制裁中國；這是中國不樂見的，也不利中國走出疫情衝擊。

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其二：台灣真的能借「口罩外交」加入國際組織？

別說短期內可能性不大，就算台灣代表能再踏入世衛會議廳，相信頂多只能以觀察員身份參會，而非正式代表，台灣在國民黨執政時代也以此參與世衛工作。這意味，台灣屬性沒有改變，大陸未必會感到一定要動武的迫切性。

其三：美國會毫無保留撐台灣啟動「獨」的大門？

可以預期，美國特朗普政府在牽制大陸的前提下，會就認同台灣有大量小動作，更會通過「台北法案」（Taipei Act）支持台灣參與國際組織。但此刻，美國絕不會輕言撐台灣獨立，因為這不符合美國利益－－諸如美國仍要敦促中國遵守買美國貨的貿易協議條文，為特朗普爭取連任創造政績。

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況且美國仍在應付世紀疫情，美軍亞大航母亦出現疫情，美方實在無意此際就台灣問題，與大陸翻臉。

而美國不會輕言支持台灣改變政治屬性，兩岸也因此只會停留在「罵而不戰」、大陸秀肌肉而不動武的格局，兩岸打仗很難變為事實。

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正如美國華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）研究員孫韻（Sun Yun）指，遼寧號航行背後恫嚇的態勢明顯，「但這只是一種態勢，而不是進攻的凖備。」

但當然，兩岸在更激烈博弈中會否意外地失去克制，擦搶走火、真的兵戎相見，這種例外情況誰也無法肯定或否定。因為還是那一句：政治一日都嫌長。

責任編輯：程國知

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