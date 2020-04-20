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【瑞德西韋】瑞德西韋（Remdesivir）初證對染疫猴子有效　醫治新冠肺炎跨一步！

社會熱點 08:26 2020/04/20

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【新冠肺炎】醫治新冠肺炎跨一步！瑞德西韋初證對染疫猴子有效。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）治療方法現曙光！美國政府科學家在一場以猴子為對象的小型實驗中，證實實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）對新冠病毒疾病有效。

【新冠肺炎】瑞德西韋治療新冠首份臨床研究公布：近7成重患有改善

【新冠肺炎】伊波拉藥「瑞德西韋」治新冠肺炎　臨床試驗結果4月27日公布

為吉利德（Gilead）在研藥物，原來用途是針對伊波拉病毒、也被認為可以有效抑制呼吸道皮細胞的SARS和MERS病毒複製，至近月，再被認為是新冠肺炎潛在有效藥物。

美國國家衛生研究院（NIH）在官網發布這則消息。這項研究還在初步階段，且尚未經同儕審查，設計目的是在一場大型人體試驗中，遵循對新冠肺炎住院患者施加的劑量及治療程序。

瑞德西韋臨床實驗效果佳　吉利德股價飆升一成

【新冠肺炎剋星？】瑞德西韋臨床治療藥測試反應良好 患者一周出院

引發新冠肺炎的病毒，世衛稱為 COVID-19，美國亦普遍使用SARS-CoV-2。在實驗中，有兩組各6隻刻意感染病毒的恆河獼猴，一組給予由吉利德醫藥公司（Gilead Sciences）研發的瑞德西韋；另一組不給藥。

吉利德在研藥物　原擬用作治療伊波拉病毒

實驗組在感染病毒12小時後，獲得注入靜脈的第一劑藥，然後每天用藥，共6天。

科學家把初步治療的時機點，設在病毒於猴子肺部快要達到最嚴重程度之際。

【新冠肺炎】許樹昌：3公院下周進行新藥「瑞德西韋」臨床研究

【新冠肺炎】知識產權局：瑞德西韋正進行臨床試驗，4月底有結果

接受治療的猴子在施加第一劑藥的12小時後，狀況顯著改善，這種趨勢在長達一周的研究中一直存在。

接受治療的6隻猴子中，有一隻出現輕微呼吸困難的症狀；而未接受治療的6隻猴子，全部都有呼吸急促及困難的症狀。

【中藥療效】上海患者吃中藥後逾97%治癒 成功解決腸脹氣問題

【肺炎疫情】研究指頭蝨藥能2天殺光新冠病毒！抗疫露曙光　但專家這樣警告

此外，接受治療的猴子，肺部中的病毒量明顯比未接受治療的一組更少，肺部損傷也較不嚴重。

瑞德西韋是最早被提出可嘗試用來治療新冠病毒疾病的藥物之一，隨機臨床試驗已處於後期階段。瑞德西韋導致病毒增加突變，進而摧毀病毒。

芝加哥大學亦在進行臨床試驗

另一方面，《華爾街日報》引述在線醫療出版物STAT報道，芝加哥的一名醫生告訴同事，瑞德西韋在芝加哥大學醫學醫院的臨床試驗中，對很多患者似乎有用。該醫生說，該醫院在吉利德贊助的兩項瑞德西韋臨床試驗，接收了125名患者，他們大多數患者已經出院，2人死亡。

但芝加哥大學、吉利德科學公司和分析師警告稱，不要過度解讀這些言論。

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責任編輯：伍樂

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