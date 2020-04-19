  • 30°C
香港時間 : 2020419日 (日) 14:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】特朗普：中國倘若蓄意隱瞞疫情 將面臨後果

國情動向 13:47 2020/04/19

分享：

【中美角力】特朗普：中國倘若蓄意隱瞞疫情，將面臨後果。

美國總統特朗普今天警告，中國若對新冠肺炎疫情「負有知情責任」，將恐面臨後果。而中國官方此前曾多次否定隱瞞疫情的說法。

法新社報道，特朗普在白宮簡報會上告訴媒體：「原本可以在開始之前就在中國止步，卻沒有。現在全世界都遭池魚之殃。」

【新冠肺炎】武漢上調確診死亡50%  特朗普：我懷疑中國病例多過美國

【中美角力】特朗普：調查武漢實驗室有否洩病毒　中國外交部回應

在媒體問到中國是否該為去年12月在武漢爆發，蔓延全球的新冠肺炎疫情承擔後果時，特朗普說：「如果他們負有知情責任，那是肯定的。但若是過失，過失就是過失。」

特朗普說：「不過，倘若他們負有知情責任，那麼將面臨後果。」法新社滙數據顯示，全球新冠病毒疾病死亡病例已超過15萬例。

特朗普表示：「這個過失是失控引發的，還是蓄意造成的？兩者有很大的差別。」

【世衛撥款】為何罵特朗普犯反人類罪？陰乾世衛恐令小兒麻痺重臨

【世衛撥款】「特朗普犯下反人類罪」　中止資助世衛重挫美國形象　

特朗普說：「無論是哪一種，他們當初都應讓我們一探究竟。我們之前提出要求，但他們不放行。我想他們知道情況糟糕，感到丟臉。」

「他說他們正在進行調查，所以讓我們看看調查出什麼結果。但我們也在進行調查。」

特朗普政府曾表示，他們不排除新型冠狀病毒是從武漢的實驗室研究蝙蝠時「意外」傳播出去。

【中美角力】特朗普稱調查武漢實驗室　華郵：美官員2年前已多次到訪警告不安全

【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

美國霍士新聞頻道（Fox News）15日報道，病毒可能是武漢病毒學實驗室所研發，用以展現中國的病毒識別力和對抗力。特朗普表示，美方正尋求釐清病毒是否源自中國實驗室。

中國外交部發言人趙立堅駁斥美國媒體報道，說病毒來自武漢實驗室的說法「毫無科學根據」。趙立堅還曾質疑可能是美軍把病毒帶進中國。

特朗普也質疑中國公布的官方疫情數據，說每10萬人0.33人死亡「的數字有問題，是不可能出現的數字」。

【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？

特朗普回應世衛譚德塞「屍袋論」　再稱世衛以中國為中心

習近平與特朗普通電話 中美就新冠疫情緊密合作

【美國疫情】特朗普質疑中國數字　回應美國確診人數變全球第一

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

【中美角力】中美關係最新發展

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1

相關文章

【新冠肺炎】瘟疫期兒童早餐只應吃蛋和奶　抗疫專家話你知點解？
2020/04/17
【新冠肺炎】瘟疫期兒童早餐只應吃蛋和奶　抗疫專家話你知點解？
【肺炎疫情】勤洗手防新冠肺炎病毒 洗完用乜抹手最安全？
2020/04/17
【肺炎疫情】勤洗手防新冠肺炎病毒 洗完用乜抹手最安全？
【新冠肺炎】毗鄰香港　廣州越秀與白雲區被列「疫區」民眾不知情
2020/04/18
【新冠肺炎】毗鄰香港　廣州越秀與白雲區被列「疫區」民眾不知情
【新冠肺炎】武漢上調確診死亡50% 特朗普：我懷疑中國病例多過美國
2020/04/18
【新冠肺炎】武漢上調確診死亡50% 特朗普：我懷疑中國病例多過美國
【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒
2020/04/18
【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒
傳染病 疫情 外交 特朗普 趙立堅 中美關係 中國外交部 美國 中國 白宮

下一篇文章

【武統台灣？】大瘟疫會否引爆兩岸戰爭？還看3個關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】武漢上調確診死亡50% 特朗普：我懷疑中國病例多過美國
【新冠肺炎】武漢上調確診死亡50% 特朗普：我懷疑中國病例多過美國
【新冠肺炎】諾貝爾得主稱病毒「產自武漢實驗室」？同僚罵他亂說　法總統辦也駁斥
【新冠肺炎】諾貝爾得主稱病毒「產自武漢實驗室」？同僚罵他亂說　法總統辦也駁斥
【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫
【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫
【武統台灣？】大瘟疫會否引爆兩岸戰爭？還看3個關鍵
【武統台灣？】大瘟疫會否引爆兩岸戰爭？還看3個關鍵
【新冠肺炎】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式
【新冠肺炎】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式
【中美角力】蓬佩奧：中國抗疫欠透明 反映各國應審視是否用華為
【中美角力】蓬佩奧：中國抗疫欠透明 反映各國應審視是否用華為