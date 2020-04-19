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新冠肺炎首7例會診紀錄曝光　疫情上報第一人：不更早通報因科學謹慎態度（有片）

社會熱點 15:56 2020/04/19

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，有「疫情上報第一人」之稱的湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先所報告的最初7名新冠肺炎病例首次會診紀錄，近日第一次曝光，紀錄顯示其中一名患者發燒10天於去年12月27日入院，為華南海鮮市場賣凍品的商戶。面對外界質疑沒有更早向公眾通報，張繼先稱因為做科研要有個科學謹慎的態度，在結論出來前不能跟大眾說。

武漢華南海鮮市場商戶　去年12月27日入院

在央視CGTN的訪問中，張繼先展示的一份會診紀錄提到，患者入院時間為2019年12月27日，會診時間為12月29日，會診主持人是張繼先和湖北省中西醫結合醫院院長夏文廣，參加的有10個部門的人。

該患者發燒10天伴加重3天入院，雙肺有呼吸音粗，左下肺有濕羅音，雙下肢不腫。入院後給予抗感染（抗病毒、抗細菌）對症治療。肺部CT顯示雙肺多發感染性病變，有毛玻璃影。甲流乙流抗體陰性，呼吸道五項病原學檢查也是陰性。

張繼先介紹，這個病例是第4個病例，武漢華南海鮮市場賣凍品的商戶，是最重的一個，也最具有典型性。除這個病例外，其他6人有類似症狀。

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當被問到專家都說了有人傳人危險，是否應更早告訴大眾？張繼先回應稱，

對疾病的認識都有一個過程，事情沒完全弄清楚的時候，不能說太多。如果是做科研，在結論出來前怎麼跟大眾說？這個事情要有個科學謹慎的態度。

張繼先並憶述，當初只覺得新冠肺炎可能是傳染病，但沒想到像現在這樣傳染性這麼強、流行範圍這麼廣、病情這麼嚴重。當專家會診上報區疾控中心後，「中心反應還是挺迅速的。12月27日中午上報，當天下午就來做流調，同時採集了病人的血液和咽拭子。12月29日再報的時候，他們又來了，同樣採集病人的血液並詢問病史。我覺得他們反應還是挺及時的。」

責任編輯：伍樂

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