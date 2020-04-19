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【肺炎疫情】駐俄大使譴責在俄華人「帶病闖關」：砸了中俄關係的鍋

國情動向 17:12 2020/04/19

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新冠肺炎蔓延全球，俄羅斯疫情失控，在俄華人紛紛尋求回國避疫，其後發現多宗確診。中國駐俄大使表示，有個別中國人通過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，道義上是要受到譴責的。他稱，這些人為逃脫責任，聲稱「俄羅斯不讓我們待了」，做法令人不齒，「吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的」。

駐俄大使建議中國公民當地隔離 「安排好自己的生活」

中國駐俄羅斯大使張漢暉17日參加央視節目，就當前俄防疫形勢及應對方法與留學生、華僑華商和中資企業代表在線交流。他指，隨著全球新冠肺炎疫情的暴發，主要是在歐洲暴發之後，俄羅斯疫情防控局勢逐漸緊張， 「現在俄羅斯的疫情不僅僅是洶湧，而是有點凶險。」

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面對俄羅斯的緊張形勢，不少華人尋求回國，不過中俄邊境的綏芬河口岸日前已被關閉。張漢暉稱，有個別中國人通過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，這是違背道德的。他們為了逃脫責任，聲稱是「俄羅斯不讓我們待了」。吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。

【肺炎疫情】中俄邊境頻現輸入病例 因俄羅斯驅逐華人?  中方：謠言

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近日網絡流傳消息指，綏芬河口岸將恢復通關，對此張漢暉表示，在疫情完全結束前，中俄之間陸路口岸的旅客檢查功能絕不會再開啟。他還稱，滯留在遠東的中國公民要在當地接受隔離，並安排好自己的生活，准備生活到疫情結束。對於想回國的留學生，張漢暉說，當前最安全的方式就是在居所隔離，不要出去。

不過，張漢暉的「帶病闖關」論在網絡引發熱議。有觀點指，任何一個正常人，面對俄羅斯爆發的疫情，想要回國的心情和行動是可以理解的。作為對本國公民負責任的大國和強國，本不應將他們拒之於國門之外。中國駐俄大使此番言論體現他眼中只有中俄關係，而沒有本國公民。

責任編輯：費風

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