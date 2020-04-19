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【新冠肺炎】台灣敦睦艦隊爆24人確診 海軍副司令致歉

國情動向 17:17 2020/04/19

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台灣海軍敦睦艦隊爆出24人確診新冠肺炎，是台灣目前最大群聚感染。海軍副司令梅家樹中將今天表示，對於任務期間沒有做好相關防疫工作，而造成人員感染，向社會大眾鞠躬道歉。

台灣的中央流行疫情指揮中心今日下午公布，新增22人確診新冠肺炎，其中21人來自敦睦艦隊。目前全台累計420人感染。而敦睦艦隊連同昨日有3人感染，目前該群聚已有24人確診，當中6人有症狀，18人無症狀，感染源待釐清。指揮中心指揮官陳時中，這些確診個案都是比較年輕，到檢疫所時「看起來都是活跳跳」。

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曾停靠帛琉 18患者無症狀

海軍敦睦艦隊3月12日至15日曾停靠帛琉，其後於公海航行近30天，4月15日返台。該艦隊有3艘軍艦，目前確診個案集中在磐石艦，其他兩艦都沒有陽性案例。

陳時中今日指出，目前3艘軍艦官兵及學生共計744人（含3艘軍艦留守人），都已完成採檢，24名確診個案在醫院隔離治療中，其餘人員已安置於6個集中檢疫所及1個軍營進行集中檢疫，截至目前，健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

下船後曾返回社區 憂傳播疫情

值得注意的是，據報同艦隊700人在4月15日下船後返回社區，外界擔憂疫情傳播風險。陳時中說，今天將針對上述人員的相關接觸者發送簡訊，提醒須自主健康管理，若有不適要撥打專線。估計發送簡訊人數約2000至3000人。至於艦隊成員相關足跡，相關確診者停留足跡超過一定時間者，會公布地點，同時也會將詳細足跡交給地方政府，進行疫調與清潔消毒。

他評估，在社區造成進一步影響的風險不是那麼高，但不能說沒有，因為人數很多，因此要快速做相關疫情調查，希望把第二條線守下來。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前磐石艦疫情研判已經不只一波，是否已經出現好幾波疫情還有待釐清，且最先公布的3名確診者未必是感染源，看來可能是不同波感染，不排除艦上早有人染疫且已痊癒，抽血驗抗體有助釐清。他稱，可能有些在檢疫所的個案還在潛伏期，後續會陸續發病，可能不只24人，所以將高風險者全都隔離檢疫。

此外，台灣的軍方今天宣布，政戰學院停課兩星期；國防部的軍政副部長張哲平上將也宣布，海軍官校明天起停課。

責任編輯：伍樂

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