張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？

張大奕有「內地第一網紅」，近日因網絡瘋傳電商巨頭阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁蔣凡的妻子，在微博公開標註張大奕稱「最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了」，捲入儼如韓劇《夫妻的世界》的緋聞風波，而迅速成為熱搜焦點。

首家女裝店「雙11」銷量破億 去年赴美上市

綜合媒體報道，1988年出生的張大奕原為模特兒，曾獲選淘寶素顏大賽第一名，因透過微博互動，發現很多人喜愛她的穿衣風格，問她衣服在那裡買？如何搭配？於是自2014年起展開創業之路。挾着坐擁數百萬粉絲的優勢，張大奕每推新品前，都會用大量時間與粉絲交流和溝通，以獲取消費者對衣物款式、剪裁、材質等有用數據，新品推出時，又在網上直播宣傳。

張大奕從服裝開始做起，在2014年開設淘寶店「吾歡喜的衣櫥」，成為了淘寶上的大熱網店；2015年在網絡賣服飾的年收入壓倒一線女星范冰冰；到2016年底，更加首創網紅美妝品牌BIG EVE，並首次推出第一個口紅產品；曾獲選入時代雜誌最具影響力的25位網絡名人榜。

據了解，2016年6月20正值淘寶推出直播100天，張大奕穿着自家新品出現在直播中，詳細講解衣服的穿搭，又帶領粉絲參觀打版間、倉庫，結果某一單品的銷售速度達到5件/秒，兩小時的成交額突破2000萬，平均每客近400元，同年，張大奕的店鋪成為淘寶第一家「雙11」銷量破億的女裝店。張大奕持股的如涵電商（美：RUHN）去年在美國上市，自2017年至2019年，她旗下淘寶店鋪均貢獻如涵逾半營收。

創業初期產品飽受質疑 靠直播高透明度解圍

張大奕在「阿里足跡」的訪問中曾提到，在創業之路面對很多質疑的聲音。她說︰「我是生於互聯網世代，也可以說我是在質疑聲中長大。」她表示，在網上世界，會有各種各樣的質疑的聲音，包括會質疑你的產品、你的手法，甚至會曲解女士創業成功這件事。

一開始時，張大奕偶爾也會鑽下牛角尖，心想︰「為甚麼這個時間對女性不太友好？為甚麼我做任何事情都感覺稍微難一點？」不過她沒有受這些負面想法影響，想到了用自己最熟悉，而且又最直接與消費者交流的方法來反撃這些質疑聲音——做直播。通過自媒體將產品生產製作過程曝光，讓大家深入認識這是一個對產品質量有要求的生產線，希望借此機會介紹給大家認識BIG EVE是一個怎樣的品牌。

如剛進入天貓第一個單品小奶蓋洗面奶，那時的質疑聲音也是很多的，她決定帶著團隊到日本，將生產過程、供應鏈分享的內容，全部拍成視頻直播，結果這樣極高透明度的方式，成功獲得市場所接受，令到小奶蓋洗面奶成為張大奕參與美妝行業以來的首個爆品，在不到6個月的時間，銷量就超過十多萬支。

張大奕坦言，在創業路上遇到很多負面的批評及質疑的聲音，最重要是勇敢去面對一切。她說︰「女性在創業的過程中，最重要的是膽識和眼光。」

近日微博用戶「花花董花花」發了兩篇帖文稱「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了」、「誰把我評論關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話」，並標註張大奕，有網民指該名微博用戶為蔣凡妻子。不過，帖文最新已疑被刪除。

新浪科技引述內部消息指，蔣凡今日在阿里巴巴內網發文，就因為家人在微博上的言論和一些不實網絡傳言給公司帶來非常不好的影響，深表歉意，並懇請公司對自己展開相關調查。對此，阿里巴巴集團首席人資長（CPO）童文紅回應，該公司會正式成立工作小組進行調查。

受傳聞影響，如涵控股4月17日股價一度跌近10%，收跌6.36%，報3.83美元，市值蒸發约2200萬美元（约1.5億元人民幣）。

責任編輯：孫民