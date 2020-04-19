【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，中國抗疫專家鍾南山說，新冠肺炎疫情首先出現在中國的武漢，但不一定發源自中國。但英國劍橋大學研究團隊根據病毒株分析，疫情極可能從去年9月間開始在中國蔓延，疫源很可能源自華南地區——比武漢更毗鄰香港的地區，而不一定是武漢

中央社引述媒體報道，劍橋大學遺傳學家福斯特博士（Dr Peter Forster）領導的研究團隊追溯疫源，分析蒐集自世界各地數量可觀的病毒株，估算疫情爆發的期間介於去年9月13日至12月7日，且疫源可能源自比武漢更南端的華南一帶。

【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論

【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

報道引述福斯特表示，「若我被迫要給個說法，我會說華南比武漢更有可能是疫源，不過這得分析更多的蝙蝠，其他可能的動物宿主，以及保存在中國醫療院所介於去年9月至12月的檢體，才能確認。」

劍橋大學專家：華南比武漢更有可能是疫源

他說，「病毒可能數月前就突變成對人類產生影響的最終型態，但是存留於蝙蝠或其他動物甚或人體內長達好幾個月卻沒有傳染其他人。」

【肺炎疫情】病毒源頭研究再有突破！1月初武漢已有社區傳播

【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成 源頭非武漢

福斯特研判，「接著，病毒開始於去年9月13日至12月7日之間在人際之間傳染病擴散。」

廣東患者身上 找到更接近蝙蝠身上病毒

事實上，根據英國每日郵報（Daily Mail）報道，福斯特團隊的研究人員在距離武漢500公里的廣東，於11名患者身上找到最接近蝙蝠身上的冠狀病毒（研究報告叫A類病毒），相反，武漢大部份患者身上找到的，卻是已變種的病毒。

The researchers found that in Guangdong, a province about 500 miles from Wuhan, seven of the 11 samples found in patients were type A.（Daily Mail）

【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

【新冠肺炎】美傳染病醫生：我親眼見到病毒源自中國 惟稱「中國病毒」不公平

據報道，福斯特研究團隊已將完成的研究報告，刊登於美國期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the NationalAcademy of Sciences, PNAS）。他們運用演化網絡（phylogenetic network）的技術分析病毒株。

演化網絡是一種數學演算法，可藉由基因突變追蹤微生物在全球的蔓延擴散。

【肺炎疫情】回應病毒人造質疑 武漢病毒所專家：人類智慧還不夠

新冠肺炎首7例會診紀錄曝光 疫情上報第一人：不更早通報因科學謹慎態度（有片）

據稱，引起新冠肺炎的病毒Sars-CoV-2源於蝙蝠，而中國的科學家曾於2103年由分布在雲南省的蝙蝠排泄物中，離析一種與Sars-CoV-2基因相似度高達96%的冠狀病毒。

病毒或在動物宿主和人之間 不動聲色傳開多年

報道說，介於Sars-CoV-2和這種在雲南發現的冠狀病毒之間有數百種突變，而且冠狀病毒通常每個月就會產生一次突變，因此有些科學家懷疑，Sars-CoV-2於動物宿主和人際之間不動聲色傳開多年，並逐漸演變為可高度適宜於人傳人的型態。

【肺炎疫情】央視被指篡改美教授發言 捏造「武漢不是病毒源頭」

意大利疫情早過中國？沈旭暉轉載意國醫生電郵 還原真相

福斯特研究團隊說，新冠肺炎疫情最初的爆發，可能是Sars-CoV-2近期完成了數回從無害病毒株躍進為致命病原體的突變所致。

美國媒體報道，美國科學家發現，紐約新冠肺炎患者的病毒樣本，和歐洲高度相似，認為美國疫情在1月底已由歐洲傳入。不過透過基因庫溯源，科學家認為病毒源頭仍指向中國。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC