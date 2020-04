【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情全球大流行,中國抗疫專家鍾南山說,新冠肺炎疫情首先出現在中國的武漢,但不一定發源自中國。但英國劍橋大學研究團隊根據病毒株分析,疫情極可能從去年9月間開始在中國蔓延,疫源很可能源自華南地區——比武漢更毗鄰香港的地區,而不一定是武漢

中央社引述媒體報道,劍橋大學遺傳學家福斯特博士(Dr Peter Forster)領導的研究團隊追溯疫源,分析蒐集自世界各地數量可觀的病毒株,估算疫情爆發的期間介於去年9月13日至12月7日,且疫源可能源自比武漢更南端的華南一帶。

報道引述福斯特表示,「若我被迫要給個說法,我會說華南比武漢更有可能是疫源,不過這得分析更多的蝙蝠,其他可能的動物宿主,以及保存在中國醫療院所介於去年9月至12月的檢體,才能確認。」

劍橋大學專家:華南比武漢更有可能是疫源

他說,「病毒可能數月前就突變成對人類產生影響的最終型態,但是存留於蝙蝠或其他動物甚或人體內長達好幾個月卻沒有傳染其他人。」

福斯特研判,「接著,病毒開始於去年9月13日至12月7日之間在人際之間傳染病擴散。」

廣東患者身上 找到更接近蝙蝠身上病毒

事實上,根據英國每日郵報(Daily Mail)報道,福斯特團隊的研究人員在距離武漢500公里的廣東,於11名患者身上找到最接近蝙蝠身上的冠狀病毒(研究報告叫A類病毒),相反,武漢大部份患者身上找到的,卻是已變種的病毒。

The researchers found that in Guangdong, a province about 500 miles from Wuhan, seven of the 11 samples found in patients were type A.(Daily Mail)