【肺炎疫情】回應病毒人造質疑 武漢病毒所專家：人類智慧還不夠

新冠肺炎蔓延全球，處於疫情爆發地的武漢P4實驗室成為輿論焦點，有觀點指新冠病毒是由該實驗室洩漏出去。對此，武漢病毒所專家袁志明重申，病毒絕不可能是從此處洩漏出去，他們有嚴格的管理制度。他又指，現在沒有任何的證據去證明新冠病毒有人工合成的痕跡，不相信人類現在有智慧合成這樣一個病毒。

「病毒泄漏」的聯想是有人故意引導

袁志明近日接受中國環球電視網（CGTN）專訪。對於有消息指引發此次疫情大流行的新冠病毒是由武漢病毒所的「病毒洩漏」，袁志明稱，外界將病毒和實驗室聯想在一起並不可怕，但認為這種聯想是有人故意引導。

袁志明指出，「他會出於他的一種目的，去混淆視線，去干擾我們的抗擊疫情活動，甚至是干擾我們的科技活動。」他提到，美國參議員湯姆·科頓很早就說病毒來自於武漢病毒研究所，然後美國華盛頓郵報和另外兩個記者專門寫了有關病毒來自於武漢實驗室的一些東西。袁志明指，這些指責都沒有證據和邏輯關係，完全是猜測。

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另外還有報道認為，新冠病毒是人工合成制造的產物。袁志明表示，從他個人對病毒學的了解，一是現在沒有任何的證據去證明這個病毒有人工合成的痕跡；第二，有些科學家也認為，如果要人工合成這個病毒，科學家的智慧是超過常人的，他的工作量也超過了現在人類社會所能夠滿足的工作量。「所以我從來不相信我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

武漢P4實驗室全稱為中國科學院武漢國家生物安全實驗室，位於湖北省武漢市江夏區中國科學院武漢病毒研究所鄭店園區，是中科院和武漢市政府合作建設的P4實驗室，2018年1月5日正式運行，是中國首個生物安全第四等級實驗室，亞洲第三個生物安全第四等級實驗室。

責任編輯：伍樂

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