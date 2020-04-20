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公安部副部長孫力軍落馬受查 曾任公安部港澳台辦主任

國情動向 00:20 2020/04/20

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中紀委網站周日（19日）通報，公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

孫力軍是今年第二個落馬的內地副省部級官員。第一個是福建省副省長張志南。

官方資料顯示，51歲的孫力軍，山東青島人，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位。現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。他還歷任上海市政府外事辦公室副主任，公安部辦公廳副主任、公安部黨委委員、一局二十六局局長、中央610辦公室副主任，港澳台事務辦公室主任。

經查證，2017年12月，《內地與香港特別行政區關於就採取刑事強制措施或刑事檢控等情況相互通報機制的安排》在京簽署，孫力軍與本港保安局局長李家超共同簽署通報機制安排文本。

此外，在抗擊新冠肺炎疫情期間，孫立軍還前往疫區武漢檢查督導疫情防控流調收治工作，並為兩名表現出色的女警擔任入黨介紹人。

公安部部長趙克志批孫力軍  不知敬畏

公安部周日（19日）召開會議，通報孫力軍被查的狀況。公安部部長趙克志表示，公安部黨委一致表示堅決擁護對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查。會議指出，孫力軍因涉嫌嚴重違紀違法問題接受審查調查，是其長期以來無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果，黨中央決定對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法問題進行審查調查，非常及時、完全正確。

會議強調，要對黨絕對忠誠。旗幟鮮明講政治是對公安機關的第一要求，堅持黨的全面領導、絕對領導是公安機關安身立命的根本所在。會議指，孫力軍案件再次警示，領導幹部不管地位多高、權力多大，一旦發生違紀違法問題，必將受到黨紀國法的嚴厲懲治。

中國公安部 中國 政治 中紀委

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