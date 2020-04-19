匪夷所思的一季度新增就業229萬 有何玄機？（訂戶專享） 經濟脈搏 21:26 2020/04/19 分享： 內地上周五公布一季度經濟數據。受疫情影響，首季GDP負增長6.8%。盡管外界對內地的經濟數據經常存疑，但對官方公布的首季GDP數據爭議不大。惟官方公布的首季新增就業數據，與市場的認知差距甚大，也明顯不符合常識。 ... 相關文章 【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長 2020/04/17 【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長 【中國GDP】統計局：國際疫情蔓延 經濟面臨新困難 全國沒發生大規模裁員 2020/04/17 【中國GDP】統計局：國際疫情蔓延 經濟面臨新困難 全國沒發生大規模裁員 【新冠肺炎】疫情衝擊就業 教育部鼓勵更多畢業生參軍 擴碩士招生 2020/02/28 【新冠肺炎】疫情衝擊就業 教育部鼓勵更多畢業生參軍 擴碩士招生 【新冠肺炎】經濟冰封消費業重創 影響就業李克強最憂心 2020/03/13 【新冠肺炎】經濟冰封消費業重創 影響就業李克強最憂心 【中國經濟】頭等大事是穩就業 李克強：想盡辦法讓中小微企生存 2020/03/21 【中國經濟】頭等大事是穩就業 李克強：想盡辦法讓中小微企生存 疫情 就業 裁員 人口 經濟 國家統計局 GDP 就業人數 補貼 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入