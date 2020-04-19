匪夷所思的一季度新增就業229萬 有何玄機？（訂戶專享）

內地上周五公布一季度經濟數據。受疫情影響，首季GDP負增長6.8%。盡管外界對內地的經濟數據經常存疑，但對官方公布的首季GDP數據爭議不大。惟官方公布的首季新增就業數據，與市場的認知差距甚大，也明顯不符合常識。

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