【肺炎疫情】內地學者指5千萬農民工尚未復工 低儲蓄且無失業保險

內地新冠肺炎仍未平息，經濟和民生持續受衝擊。內地經濟學者指出，疫情對城鎮就業市場帶來嚴重破壞。截至3月底，仍有7,000至8,000萬人尚未復工，其中7成以上是農民工。

截至3月末 仍有7,000至8,000萬人未復工

微信公眾號「中國金融40人論壇」昨日刊發中國社科院全球宏觀經濟研究室主任、中國金融40人論壇高級研究員張斌等人的文章。文章指出，疫情對現有的城鎮就業市場帶來嚴重破壞。截至3月末，仍有7,000至8,000萬人尚未復工，其中7成以上是農民工，人數約在5,000萬左右，約占全部農民工數量的17%。

文章指，內地農民工共2.9億人，主要分布在製造業、建築業、住宿餐飲、批發零售、居民服務和其他服務業，這些行業是受疫情衝擊比較嚴重的行業，農民工的職務是這些行業中最缺乏保障和最容易失業的部分。2019年農民工月工資4,000元，５千萬失業意味著每個月的收入損失2,000億。

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新冠疫情下的失業群體絕大部分是中低收入階層，這樣的大規模收入損失會危及正常生活開支。再加上，低收入群體儲蓄較低，在現金流斷裂的情況下難以應對日常消費支出。而且低收入群體，尤其是農民工群體，難以通過社會保障措施來彌補因失業造成的短期現金流斷裂，因此抵御衝擊的能力較弱。

截至2016年末 僅16.6%農民工參加失業保險

據人社部數據，截至2016年末參加失業保險的農民工人數為4,669萬人，僅占同期內地農民工總量（28,171萬人）的16.6%，低於同期內地參加失業保險人數占總就業人數的23.3%。此外，領取失業金要求參加失業保險的個人與所在單位按照規定履行繳費義務滿1年，而農民工群體短工化、流動性強的特點，使其難以滿足要求，減弱了其抵御風險的能力。

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對此，文章建議，保就業需加緊創造新的就業機會，包括政府建設項目盡快開工，政府建設項目應該優先考慮為2.9億農民工在工作地安居創造基礎設施條件，重點是大都市圈的基礎設施建設；放寬服務業行業准入標准，部分新設立企業享受1-2年的稅收和房屋租金政策優惠；提高公共管理服務的就業崗位，新增的公共管理服務人員不能設置當地戶籍限制以及學歷限制，應有較大比例留給農民工群體。

另據國家統計局日前介紹，今年一季度全國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體穩定。一季度，全國城鎮新增就業人員229萬人。3月份，全國城鎮調查失業率為5.9%，比2月份下降0.3個百分點。

責任編輯：費風

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