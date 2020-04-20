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華為伸縮屏幕手機專利曝光　顯示面積據增30%至50%

經濟脈搏 12:16 2020/04/20

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華為伸縮屏幕手機專利曝光，顯示面積據增30%至50%。

摺疊手機大戰持續延燒，為求讓手機屏幕愈來愈大，以滿足一班喜歡「煲劇」、有同時操控多個程式需求的用家。近日，就有外媒曝光一組中國通訊設備巨頭華為的「全面屏」手機專利，採用伸縮屏幕設計，顯示面積可增大30%至50%。

綜合媒體報道，世界產權組織網站近日公布的一份華為全新專利，為一組全新類型的伸縮屏產品。通過專利圖來看，手機外型與目前的折疊屏手機十分相似，一整塊屏幕分布在機身的正反兩側，不過與折疊屏不同，新設計採用了伸縮式的變形方式，讓手機一側拉伸展開，背部屏幕徐徐擴展至正面，從而實現擴大屏幕的效果。

據相關專利介紹，顯示面積可增大30%-50%；而且因為手機結構不必通過折疊變形，所以背部鏡頭也不會通過折疊來到正面，另外，圖示中並未描述正面前置鏡頭，所以專利中的伸縮屏可以做到接近100%的屏佔比。若華為未來將推出這款產品，預計正面或將採用屏下鏡頭。

華為伸縮屏幕手機專利曝光（網上圖片）

華為伸縮屏幕手機專利曝光（網上圖片）

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責任編輯：孫民

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