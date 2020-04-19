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【新冠肺炎】澳洲外長倡獨立調查疫情如何爆發 「中國需透明」

國情動向 22:36 2020/04/19

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新冠肺炎疫情由最先在中國爆發，到現時在全球蔓延，多國要求中國透明交代疫情起源。澳洲外長佩恩（Marise Payne）主張設立獨立機制，調查疫情如何爆發。她關注的關鍵是透明度，尤其是中國的透明度。

佩恩周日（19日）接受澳洲廣播公司（ABC）節目《Insiders》採訪時稱，需要一套獨立機制，以檢視這場疫情是如何爆發。她希望清楚疫情是如何開始、如何處理疫情、有沒有充分公開資訊、世界衛生組織（WHO）和世界各國的互動等問題。

對於世衛，佩恩表示，澳洲與美國一樣有類似的擔憂。美國總統特朗普指責世衛對這場危機「管理不當」，並在疫情傳播之前，掩蓋了中國疫情爆發的嚴重性。

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至於獨立審查機制，她認為相關調查不應該交由WHO執行，免得「球員兼裁判」。

此外，佩恩認為，疫情明顯是從武漢開始，很可能來自濕街市。她強調，其關注的關鍵是透明度，尤其是中國的透明度。在疫情進行評估過程中，全世界主要國家都要做到透明。

她又稱，今次疫情過後，中國及其夥伴，以至中國及澳洲的關係都會改變，但她無進一步說明雙方關係會怎樣變化。

此前，確診新冠肺炎、已痊癒的澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），要求中國政府透明交代新冠病毒起源，強調中國有責任回答問題。他又認為，一旦美國公布有關新冠病毒源頭的調查，全世界將會改變對中國的態度。

【全球大流行】澳洲「染疫」內政部長要求中國 透明交代新冠病毒起源

中方曾多次表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息。對於多國評論中國處理疫情，中國外交部發言人趙立堅早前表示，在新冠肺炎蔓延全球之時救人要緊，此時討論制度優劣、搞模式之爭無濟於事，各國當務之急是團結抗疫。

責任編輯：伍樂

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