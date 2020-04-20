【中國經濟】內地下調LPR　1年期減20基點為歷來最大

內地繼續下調貸款市場報價利率(LPR)，符合市場預期。全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR調低至3.85厘，下調20個基點，為去年8月啟用以來最大單次跌幅。5年期LPR減至4.65厘，下調10個基點。人民銀行上周已經下調中期借貸便利(MLF)利率20個基點，市場預計LPR亦會跟隨下調。

早前外媒彭博經濟研究亦預計，中國將會出台進一步的寬鬆措施，以幫助經濟從冠狀病毒的影響中復甦，並挺過海外衰退帶來的另一衝擊。

貸款市場報價利率(Loan Prime Rate)是指由各報價銀行，根據其對最優質客戶執行的貸款利率，按照公開市場操作利率加點形成的方式報價，由人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出發布的利率。

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各銀行實際發放的貸款利率可根據借款人的信用情況，考慮抵押、期限、利率浮動方式和類型等要素，在貸款市場報價利率基礎上加減點確定。

LPR報價行現由18家商業銀行組成，報價行應於每月20日(遇節假日順延)9時前，按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點形成的方式，向全國銀行間同業拆借中心報價。

全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價后算術平均的方式計算得出貸款市場報價利率。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個期限品種。

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責任編輯：游昊雲

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