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【新冠肺炎】冷氣機助飛沫播毒！廣州5口家餐廳吃飯　感染兩鄰桌

社會熱點 11:46 2020/04/20

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【新冠肺炎】冷氣機助飛沫播毒！廣州5口家餐廳吃飯，感染兩鄰桌。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）傳播途徑再有新發現。美國疾病防治中心（CDC）出版的醫學雜誌《Emerging Infectious Diseases》本月初刊登的一篇由廣州市疾病預防控制中心撰寫的研究，指在今年1月24日，有廣州1家5口到當地餐廳用餐，在密閉的冷氣房內，傳染了另外2家人。研究指，傳染的原因是飛沫在冷氣機的強勁氣流助攻下，加速傳播。

根據這項研究，A家庭一家五口今年1月23日從武漢抵廣州，翌日到餐廳吃飯；而B、C家庭分別坐在兩張與A相鄰的餐桌。當晚，A家庭一名患者（A1）出現病徵入院。截至2月5日，共有9人（A家庭4人、B家庭3人、C家庭2人）染疫。

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調查發現，B、C家庭感染者的唯一已知接觸傳染源是患者A1。而B家庭，研究人員推測，最可能的情況是3個B家庭成員都直接被患者A1感染；但也不排除是第一個生病的B1傳染給了B2和B3。C家庭的推測情況亦相同。

該餐廳是一幢5層高的大樓，沒有窗戶，3樓用餐區約有1560平方呎，每個樓層都有冷氣，沒有窗戶，每張桌子之間的距離約為1米，三家人在餐廳逗留了大約1小時。

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有廣州1家5口到當地餐廳用餐，在密閉的冷氣房內，傳染了另外2家人。

研究指，這兩家人最有可能的感染途徑就是飛沫傳播，因為飛沫雖只可以在空氣移動不到1米，但在冷氣機的強勁氣流助攻下，將病毒吹到其餘兩家人。

專家指，人們若身處空氣流通的空間，每一立方米的病毒比例會較低，感染風險亦自然較低；但在密閉的環境，空氣中每立方米的病毒比例較高，加上進食時的接觸，感染的風險就會增加。

而當日在同一餐廳用餐的其他73名顧客與8名員工，經過14天隔離後，沒有出現任何病徵，檢測結果亦呈陰性。

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責任編輯：鄧國強

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