【新冠肺炎】李文亮及夏思思等33名抗疫殉職人員 獲追授中國青年五四獎章

內地周一（20日）公布本年度「中國青年五四獎章」名單，將向33名在新冠肺炎抗疫期間殉職的醫護及警員等追授獎章，包括最先披露肺炎疫情、有「吹哨人」之稱的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，他今年2月7日因公殉職，年僅34歲。

當局公佈的李文亮得獎內容，沒提到他最早對外公開武漢疫情一事，僅提及李文亮的學歷、經歷，並稱他「勇於近距離接觸患者，始終堅持在醫療救治崗位上，1月上旬李文亮在工作上染疫，住院期間始終牽掛着抗疫一線，多次表示恢復以後還要上一線，於2月7日因救治無效因公殉職，年僅34歲」。

不過，很多網民卻批評，當局把各種各樣的榮譽加到李文亮身上，都「換不回您的生命」，另名單也包括離世後才被追認為「三八紅旗手」的武漢市蔡甸區人民醫院醫生夏思思。

▲ 李文亮獲追授中國青年五四獎章

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夏思思一直在前線工作，之後不幸感染住院治療，期間堅持讓更危重的病人優先入住深切治療部。直至2月7日其病情突然惡化，延至同月23日因救治無效去世，年僅29歲。

此外，名單都包括多名抗疫前線人員及團隊，其中武漢火神山、雷神山醫院建設團隊，多間大學、醫療團隊及物流隊伍獲獎。「中國青年五四獎章」是由共青團中央、中華全國青年聯合會授予14至40歲，「政治進步、品德高尚、貢獻突出」的青年的最高榮譽。

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責任編輯：游昊雲

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