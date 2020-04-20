【中美角力】白宮顧問指中國囤積防疫裝備「牟暴利」　京稱造謠推責

在新冠肺炎疫情下，中美角力不斷升級。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周日（19日）指摘中國囤積個人防護裝備（PPE），以高價在世界各地出售，牟取暴利。

在北京，外交部發言人耿爽反駁，指納瓦羅顛倒是非、指鹿為馬，促他停止造謠推責，把精力放在應對國內疫情上。

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納瓦羅接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，中國在疫情問題上做了幾件事，令全球多人死亡，「首先，該病毒在中國產生；其次，他們在世界衛生組織的保護下，將病毒隱瞞；第三件事是囤積個人防護設備，現在他們正從中牟取暴利」。

納瓦羅上述言論，被視為特朗普政府就這場衛生危機公開指摘中國的最新升級。此前，特朗普表示，若中國有意造成此次新冠病毒大流行，應該面對相應後果。

指中國0.5美元口罩 賣8美元給美醫院

對於新冠病毒起源，納瓦羅指出，病毒可能起源於武漢一個實驗室，「我們所知道的是，這種病毒的起爆點離那個實驗室只有幾英里遠」，他認為中國有責任證明不是因為那個實驗室。

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他強調，更重要的是，在關鍵的六周時間內，「中國運用其在世衛的影響力，隱瞞疫情。當時武漢可能已經含有這種病毒。但有500萬中國人從武漢出去，並在全世界傳播了該病毒」。

他續稱，在這段時間內，中國從個人防護裝備的淨出口國，變成最大的淨進口國。他表示，中國幾將全球乎所有個人防護裝備收下，多地基於人道理由與中國分享物資，但這令紐約、米蘭等地有需要時，沒有足夠裝備。

據他稱，其收到的案例是，中國製造的價值0.5美元（折合約3.88港元）的口罩，以高達8美元（折合約62港元）的價格賣給美國醫院。

中方多次表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息。針對新冠病毒被懷疑源於武漢實驗室，中國外交部發言人趙立堅曾稱，有關說法毫無根據，強調中方認為病毒源頭是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究。

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中方亦曾反駁囤積防疫物資，中國對相關醫療物資的需求也很大，同時也積極為有需要的國家提供防疫物資。

責任編輯：伍樂

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