▲ 【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒，停用洗街防播毒。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，法國巴黎驚傳在非飲用的自來水，驗出微量的新冠病毒，目前巴黎市政府已經暫停使用這些取自塞納河（Seine）與烏爾克運河（Ourcq）的非飲用水沖洗街道或澆灌林木。市政府強調，飲用水部分是獨立的管道，並沒有安全疑慮。

巴黎水務（The Paris water authority's laboratory）對市內27處非飲用水地點採樣化驗，其中4處地點的樣本被驗出含有極少量新冠病毒，巴黎市副市長，也是水務單位最高管理官員布洛爾（Celia Blauel）表示，雖然只驗出微量的病毒，但預防起見，政府已下令停用該市的非飲用水網路。

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法廣之聲報道，巴黎市有2個各自獨立的水路，1個是長達2000公里的飲用水管道，另1個是長達1800公里的非飲用水管道。飲用水網絡包括向各家庭提供自來水，以及在街頭、公園隨處可見的街頭噴泉飲用水，供遊客飲用，主要來自地下泉水與2個水處理廠生產的水。

至於非飲用水則來自於巴黎的塞納河與烏爾克運河，也經過簡單處理，主要供應綠美化與清洗街道使用，但部分也供給公園裝飾性質的噴泉。

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布洛爾上周才在推特Twitter宣布，近日將重啟145處封閉公園的噴泉供水，如今傳出非飲用水驗出微量新冠病毒，計劃可能生變。

據巴黎水質量研究所所長羅賓（Alban Robin）說明，採樣的水還沒經過處理，而且病毒含量極低，不能斷定會引發感染。巴黎聖安東尼醫院（Saint-Antoine）傳染科主任拉坎堤（Karine Lacomte）也表示，新冠病毒需要人的細胞組織才能存活壯大。

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責任編輯：伍樂

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