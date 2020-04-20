【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致

新冠肺炎患者有何後遺症？在疫情最先爆發的湖北武漢有兩名醫生染疫，是新冠肺炎重症患者，獲搶救成功，但皮膚尤其臉部發黑，引來關注。有內地專家表示，患者全身多器官受到損害，而肝臟功能異常，容易導致皮膚色素暗沉。

武漢市中心醫院易凡、胡衛鋒是新冠肺炎重症患者，，經過兩個多月的治療被搶救回來，但一段影片顯示，他們現在皮膚發黑。

▲ 易凡（左）、胡衛鋒（右）獲搶救成功，但臉部發黑。

內地《健康時報》引述湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新稱，皮膚發黑是色素沉著的原因，「對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害」。

宋建新表示，在臨床上，重症患者往往除了肝部損傷外，其他多器官會受到損傷，這兩位醫生不僅面部發黑，全身皮膚比較晦暗。部分重症病人不僅皮膚變黑還會出現脫皮、皸裂等情況。

肝功能異常 皮膚易暗沉

武漢大學人民醫院一名發燒門診醫生亦稱，長期的肝臟功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光。他解釋，當鐵質進入身體後，是由肝臟代謝與儲存，若肝臟受損，不能正常工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑。

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此前已有研究指出，不管是在新冠肺炎輕症還是重症患者中，都有一定比例的肝臟功能異常情況。武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯曾稱，部分病人有肝臟損害，或因繼發性的肝臟損害，或因治療中用藥較多，某種程度上可能藥物性損害；又可能是危重症患者出現呼吸窘迫綜合徵，導致病人多器官損害，不僅肝或肺受損，還可能伴有心臟、腎臟等問題。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元博士表示，新冠肺炎之所以難以控制，在於病毒不僅打擊人的肺，還打擊心臟、消化道、腎臟、凝血，旨在快速癱瘓人體的免疫系統。

經治療可好逐步恢復變白

至於兩名醫生皮膚發黑情況會否好轉變白？宋建新認為，只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損器官會一點點恢復。除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。

武漢大學人民醫院前線醫護表示，下個階段要走向治癒後的後遺症治療，而肝臟是可以修復，通過一定治療，只要修復好了還是可以回復正常。

據報道，胡衛鋒3月30日已可以正常交流；易凡4月3日已經可以自主下地站立。

責任編輯：伍樂

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