  • 27°C
香港時間 : 2020420日 (一) 12:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致

社會熱點 11:44 2020/04/20

分享：

新冠肺炎患者有何後遺症？在疫情最先爆發的湖北武漢有兩名醫生染疫，是新冠肺炎重症患者，獲搶救成功，但皮膚尤其臉部發黑，引來關注。有內地專家表示，患者全身多器官受到損害，而肝臟功能異常，容易導致皮膚色素暗沉。

武漢市中心醫院易凡、胡衛鋒是新冠肺炎重症患者，，經過兩個多月的治療被搶救回來，但一段影片顯示，他們現在皮膚發黑。

易凡（左）、胡衛鋒（右）獲搶救成功，但臉部發黑。

內地《健康時報》引述湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新稱，皮膚發黑是色素沉著的原因，「對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害」。

宋建新表示，在臨床上，重症患者往往除了肝部損傷外，其他多器官會受到損傷，這兩位醫生不僅面部發黑，全身皮膚比較晦暗。部分重症病人不僅皮膚變黑還會出現脫皮、皸裂等情況。

肝功能異常 皮膚易暗沉

武漢大學人民醫院一名發燒門診醫生亦稱，長期的肝臟功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光。他解釋，當鐵質進入身體後，是由肝臟代謝與儲存，若肝臟受損，不能正常工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑。

中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷

【新冠肺炎】無法踎低、只能跳高1厘米　新冠肺炎恐怖後遺症曝光

【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語

【肺炎疫情】相比沙士 鍾南山：新冠肺炎治癒者肺纖維化程度較輕

此前已有研究指出，不管是在新冠肺炎輕症還是重症患者中，都有一定比例的肝臟功能異常情況。武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯曾稱，部分病人有肝臟損害，或因繼發性的肝臟損害，或因治療中用藥較多，某種程度上可能藥物性損害；又可能是危重症患者出現呼吸窘迫綜合徵，導致病人多器官損害，不僅肝或肺受損，還可能伴有心臟、腎臟等問題。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元博士表示，新冠肺炎之所以難以控制，在於病毒不僅打擊人的肺，還打擊心臟、消化道、腎臟、凝血，旨在快速癱瘓人體的免疫系統。

經治療可好逐步恢復變白

至於兩名醫生皮膚發黑情況會否好轉變白？宋建新認為，只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損器官會一點點恢復。除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。

武漢大學人民醫院前線醫護表示，下個階段要走向治癒後的後遺症治療，而肝臟是可以修復，通過一定治療，只要修復好了還是可以回復正常。

據報道，胡衛鋒3月30日已可以正常交流；易凡4月3日已經可以自主下地站立。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀　恐會混沌、癲癇、無味減退
2020/02/28
【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀　恐會混沌、癲癇、無味減退
中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷
2020/03/05
中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷
【新冠肺炎．慎入】肺部萎縮如豆腐乾　主刀醫生曝新冠恐怖病狀
2020/03/03
【新冠肺炎．慎入】肺部萎縮如豆腐乾　主刀醫生曝新冠恐怖病狀
【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語
2020/04/08
【新冠肺炎】美驚現新冠病毒致腦壞死個案　救活亦恐癡呆失語
【肺炎疫情】相比沙士 鍾南山：新冠肺炎治癒者肺纖維化程度較輕
2020/04/15
【肺炎疫情】相比沙士 鍾南山：新冠肺炎治癒者肺纖維化程度較輕
疫情 新冠肺炎 後遺症 治療 損傷 醫生 武漢 湖北省 發燒 肺炎

上一篇文章

張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？

下一篇文章

【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
新冠肺炎首7例會診紀錄曝光　疫情上報第一人：不更早通報因科學謹慎態度（有片）
新冠肺炎首7例會診紀錄曝光　疫情上報第一人：不更早通報因科學謹慎態度（有片）
【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控
【美國疫情】美媒：1月來43萬人中國直飛美國 特朗普封關慢三拍致疫情失控
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統