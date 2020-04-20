【中國經濟】疫情衝擊 央企首季淨利潤按年跌近59%

受新冠肺炎疫情影響，內地經濟下行壓力遠超預期，央企首季實現淨利潤1304億元人民幣，按年下降58.8%。

國資委發言人彭華崗今日在國新辦記者會上稱，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對中國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。一季度受疫情影響，中國國經濟不確定不穩定因素顯著增多，經濟循環受阻，下行壓力遠超預期，中央企業生產經營面臨諸多挑戰，主要經濟指標出現下滑。

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他表示，中央企業首季實現營業收入6萬億元，按年下降11.8%，超過8成企業營業收入下滑；實現淨利潤1304億元，按年下降58.8%，57家企業淨利潤按年下滑，26家企業經營淨虧損。

他稱，3月淨利潤比2月明顯回升，但與上年同期相比還有較大差距。而疫情全球大流行導致國內外需求驟然萎縮、原油等大宗商品價格急劇下跌，部分能源類央企執行國家政策向全社會讓利，在市場和政策的疊加影響下，石油石化、航空、汽車、電網等企業收入效益都出現深度下滑。

整體多數央企生產經營遇到前所未有的困難，效益恢復增長面臨巨大壓力，但各企業都在採取有效措施，努力克服困難，千方百計挽回損失，總體運行還是保持平穩狀態。

另外，3月末央企平均資產負債率65.6%，按年下降0.1個百分點；56家企業資產負債率按年下降，37家企業降幅超過1個百分點。

責任編輯：伍樂

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