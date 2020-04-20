人行推數字貨幣 可直接向民眾電子錢包發現金刺激經濟？

中國人民銀行數字貨幣近期進行測試引發市場關注。興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委指出，央行數字貨幣的本質仍然是法定貨幣，在現金使用日益減少的背景下，推出央行數字貨幣有利於中央銀行應對電子支付快速發展挑戰，提高支付結算效率，降低貨幣發行成本，並為推行非常規貨幣政策創造了空間。

魯政委在《中國證券報》撰文指出，央行數字貨幣如何影響金融機構，則取決於其具體設計。中國的CBDC（中央銀行數字貨幣）採用雙層運營架構，既便於居民使用，也減輕了CBDC對商業銀行傳統經營模式的衝擊。不過，CBDC由央行直接發行，其安全性高於銀行存款，可能對銀行存款形成一定的競爭。因此，如何確定CBDC的發行數量，是否對CBDC與現金、存款之間的兌換設置一定的限制等，仍是需要慎重考慮的問題。

他在文章中稱，推出CBDC為實施非常規貨幣政策創造了條件...如果CBDC完全取代現金，央行則能夠通過程序設計使CBDC的利率低於0%；如果CBDC存在，央行可以直接在居民的電子錢包中增加CBDC數量，通過給民眾普遍發放現金來刺激經濟。

目前內地主要通過發放消費券形式刺激民眾消費，迄今已有17個省市區近50城推出消費券政策，金額從數百萬元到上億元不等，但絕大多數實質為與網絡電商合作的抵用券。有民眾曾直言「要發就發錢，消費券只能用在指定的公司，那就是變相的利益輸送」。

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央視：人行數字貨幣短期不會大量發行和全面推廣

不過，對於人行數字貨幣的推行進展，央視引述人民銀行數字貨幣研究所相關負責人表示，相關工作正在穩妥推進，先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。此外，考慮到前期數字貨幣僅限於試點，短期內不會大量發行和全面推廣，貨幣流通速度也將保持正常水平。因此，數字貨幣不會引發通脹。

魯政委指出，據媒體公開消息，央行數字貨幣採取的發行方式是雙層運營體系，即央行先把數字貨幣兌換給銀行或者是其他運營機構，再由這些機構兌換給公眾，而不是「央行直接對公眾發行數字貨幣」的「單層運營體系」。由於央行不直接對公眾發行數字貨幣，CBDC不會對商業銀行的傳統經營模式構成競爭，也能夠充分發揮商業銀行和支付機構在技術創新方面的積極性。

他認為，央行數字貨幣會實行「可控匿名」，也就是說在用CBDC交易時，交易雙方可以是匿名的，公眾的隱私可以得到保護。但是在開展反洗錢、反恐怖主義融資和反逃稅時，仍然可以追溯到真實的交易對象。

萬向區塊鏈首席經濟學家鄒傳偉則表示，央行數字貨幣是現金的一種高級形態，它跟現金一樣有很好的利民性，可以保證在一些合法合規的支付場景對匿名性的需求，這一點是微信和支付寶不具備的。第二，數字貨幣是央行的貨幣，它享受的主權信用要高於微信和支付寶。第三，在一些日常支付的環節，使用央行數字貨幣和用微信、支付寶的用戶體驗應該是相當的，但是央行數字貨幣還會用在商業銀行之間，以及商業銀行和中央銀行這些批發的場景，微信和支付寶不可能用在這些批發場景。第四，央行數字貨幣可以實現雙離線支付。

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責任編輯：蒯宇澄