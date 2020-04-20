【中國經濟】中國首季財政收入跌14.3% 次季續呈下降態勢

中國財政部公布，一季度全國一般公共預算收入4.59萬億元（人民幣，下同），按年下降14.3%；全國一般公共預算支出5.5萬億元，按年下降5.7%。

首季財政支出按年下降5.7%

財政部公布，一季度三個月財政收入按年分別下降3.9%、21.4%和26.1%。財政部稱，一季度財政收入減少主要是受疫情影響導致稅基減少，以及支持疫情防控和復工復產、鞏固減稅降費效果等多因素影響。

受國內外肺炎疫情變化影響，中國二季度財政收入預計按年呈下降態勢，但隨着經濟逐步恢復，財政收入降幅將逐步收窄。

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此外，財政部官員表示，經履行法定程序，近期準備再提前下達1萬億元地方政府專項債券額度。

財政部：將再下達1萬億專項債額度

財政部稱，目前正積極指導各地盡快將專項債券額度對應到具體項目，組織做好債券發行準備工作，力爭5月底前基本發行完畢，確保早發行、早使用、早見效。

財政部官員表示，截至4月15日，全國各地發行新增地方政府債券1.56萬億元，佔提前下達額度的85%。其中一般債4624億元，佔83%；專項債1.16萬億元，佔90%。

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責任編輯：蒯宇澄

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