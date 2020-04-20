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【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事

社會熱點 12:57 2020/04/20

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新冠肺炎疫情在全球擴散，國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，可能全世界就中國最安全，應該復工、復產、復學。對於復學，她作出3項提醒，學校要摸清學生健康情況並保持清潔，不要讓不明人士進入校園，而學生在上、下課途中，勿到人多地方聚集。

李蘭娟日前接受內地傳媒訪問時稱，武漢已經解封，國內疫情已基本控制，現在的任務是「內防反彈、外防輸入」，而外防輸入的形勢還相當嚴峻，強調只有全球疫情控制了，中國才是安全，只要其他國家沒有控制住疫情，就有輸入可能。

她表示，在嚴防輸入的同時，要繼續加快疫苗研發，「等疫苗出來，再結合防控措施，即使有輸入病例也不太可怕」。

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對於國內情況，李蘭娟認為現階段復工、復產、復學都是應該的，更稱「可能全世界就中國最安全了」。

至於復課時，她提出3點：

  • 學校對每個學生的健康狀況、對外接觸史都應該摸清楚，不要讓外界健康情況不明的人士進入校園
  • 保持校園乾淨，加強通風、消毒、公共衛生，引導學生勤洗手
  • 學生在上下學途中也要注意，不要到人多的地方聚集

李蘭娟指出，目前內地對境外人員嚴格隔離，社會上總體是安全，但也不能大意。

此前，內地多地公布各自的開學時間，但隨著境外輸入病例增加、疫情反彈，多地暫延復課。近期山東省、四川省瀘州等多市黑龍江省哈爾濱陸續發出推遲或調整開學時間通知。

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責任編輯：伍樂

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