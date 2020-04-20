【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事

新冠肺炎疫情在全球擴散，國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，可能全世界就中國最安全，應該復工、復產、復學。對於復學，她作出3項提醒，學校要摸清學生健康情況並保持清潔，不要讓不明人士進入校園，而學生在上、下課途中，勿到人多地方聚集。

李蘭娟日前接受內地傳媒訪問時稱，武漢已經解封，國內疫情已基本控制，現在的任務是「內防反彈、外防輸入」，而外防輸入的形勢還相當嚴峻，強調只有全球疫情控制了，中國才是安全，只要其他國家沒有控制住疫情，就有輸入可能。

她表示，在嚴防輸入的同時，要繼續加快疫苗研發，「等疫苗出來，再結合防控措施，即使有輸入病例也不太可怕」。

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對於國內情況，李蘭娟認為現階段復工、復產、復學都是應該的，更稱「可能全世界就中國最安全了」。

至於復課時，她提出3點：

學校對每個學生的健康狀況、對外接觸史都應該摸清楚，不要讓外界健康情況不明的人士進入校園

保持校園乾淨，加強通風、消毒、公共衛生，引導學生勤洗手

學生在上下學途中也要注意，不要到人多的地方聚集

李蘭娟指出，目前內地對境外人員嚴格隔離，社會上總體是安全，但也不能大意。

此前，內地多地公布各自的開學時間，但隨著境外輸入病例增加、疫情反彈，多地暫延復課。近期 山東 省、 四川省瀘州等多市 、 黑龍江省哈爾濱 都 陸續發出 推遲或調整開學 時間 的 通知。

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責任編輯：伍樂