【新冠肺炎】何栢良批港防疫工作遠落後内地 許樹昌卻稱難參考內地情況

新冠肺炎疫情未止，港大感染及傳染病中心總監何栢良20日在電台節目指，若將香港與內地多個城市比較，防疫工作都遠遠落後他人。不過，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌19日卻指出，香港難以參考內地實際情況，因內地視沒病徵人士不是確診個案。

何栢良今在電台節目中指，香港若與內地多個城市比較，防疫工作都遠遠落後他人，屬於中港台中表現最差，「按照每百萬人口感染比例，香港感染率是137人，防疫表現其實並不好，比廣東省城市多，甚至是北京、上海的5倍。」

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他又稱，在大灣區11個城市中，本港的防疫成效亦是排最尾，而珠三角地區的居民亦認為本港防疫工作最差。他指出，不要以為本港防疫工作做得好，因為本港已經歷過沙士，故不應該與沒有經歷過沙士的歐美地方比較。

不過，許樹昌19日卻指出，香港難以參考內地實際情況，因內地視沒病徵人士不是確診個案，而香港視有關個案具傳播力。他又說，內地來港人士的強制檢疫令將於下月到期，是否延長相關仍須視乎內地復工復市有否第二波爆發，以及多少人是沒病徵個案。

值得注意，許樹昌12日也曾表示，內地疫情的實際情況有待觀察，因部分無病徵的隱形病人可傳播病毒，擔心會出現第二波爆發，認為5月份到內地仍屬高風險活動。

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責任編輯：游昊雲

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