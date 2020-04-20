一文看懂新冠疫情下湧現的新詞：Covidiot、抄作業……

新冠病毒全球大流行，在造成種種危機的同時，也導致了社會上各種新現象的產生。為描述這些非常時期產生的新現象，各國人民發明了一些新詞。《經濟學人》雜誌對這些新詞進行了總結和解釋，在此摘錄和翻譯部分，供讀者了解。

【Covidiot】

詞義：忽視公共衛生建議的人（名詞）。源於英美。



在英國、美國和其他一些國家，那些把超市貨架上的衛生紙和意大利面搶購一空的恐慌購買者，是第一批贏得「covidiot」稱號的人。很快，隨著政府實施禁閉，無視公共衛生警告、不願待在家裡的人也接踵而至。這些新來的「covidiot」在海灘上燒烤，在公園裡曬日光浴。在一個特別極端的例子裡，一個covidiot在英國超市的商品上塗抹自己的唾液。這個標籤也被用來描述那些關於新冠肺炎起源的陰謀論。

【你別來我無恙】

詞義：如果你不來，我就不會得病。源於中國。

中國人經常使用「別來無恙」來互相問候，直譯就是「希望自我們最後一次道別後沒有發生什麼不好的事情」。一般來說，這句話的意思是：「我希望你過得很好。」它體現的是對人的尊重，也傳達了溫暖和關心。但隨著新冠病毒的蔓延，而今，「你別來我無恙」意味著：「如果你不來，我就不會得病。」這傳達了一個嚴肅的信息：如果你希望我過得好，那就離我遠點。

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【Hamsteren】

詞義：1.像倉鼠一樣往臉頰裡塞東西（動詞）；2.囤貨。源於荷蘭。在新冠疫情期間，該詞用以形容危機開始時人們對物資的恐慌性購買。

和其他地方一樣，在荷蘭，由於擔心物資供應的中斷以及被隔離在室內，人們在超市裡驚慌失措地搶購。「Hamsteren是不好的。」荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在新聞發布會上說，後來他又稱這種行為是「弱智的」。商店也呼籲人們停止這種行為，社交媒體上的表情包也在嘲笑這些「倉鼠」。

【抄作業】

詞義：照抄別人寫的作業（動詞）。源於中國。中國的社交媒體用戶認為其他國家在抄他們的作業。

「抄作業」本意是指抄襲別人的作業。在新冠病毒大流行的情況下，「作業」一詞有了新的含義。隨著病毒在全世界範圍內傳播，中國正在慢慢解除封鎖，中國部分地區的生活似乎正在慢慢恢復正常，許多人開始關注其他國家是如何對抗新冠肺炎的。

「馬來西亞的街道真的在抄作業。」一名微博用戶如此評論馬來西亞各地的公共服務海報，這些圖片展示了紅色的橫幅，上面印著白色的公共衛生標語，中國的宣傳人員很久就開始使用這種宣傳形式了。

當說另一個國家抄中國的「作業」時，說話者的意思是它採用了中國率先採用的戰術。隨著病毒在西方傳播，微博上的很多評論者稱美國面臨的公共衛生危機是一場「開卷考試」。

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【Geisterspiel】

詞義：幽靈比賽（名詞）。源於德國。

對德國足球來說，3月11日是一個奇怪的里程碑：它是德國足球頂級聯賽德甲有史以來的第一場「幽靈比賽」。隨著新冠病毒在全國的蔓延，慕遜加柏足球俱樂部與科隆足球俱樂部的比賽當天在沒有球迷的情況下舉行，最後東道主慕遜加柏以2比1的比分獲勝，但這場胜利讓人感到很空虛。 「這是一場沒有靈魂的比賽。」德國《時代周報》如是寫道。

德國對大規模集會的限制目前還不知道何時才能結束，德國足球聯盟主席克Christian Seifert表示，「幽靈比賽」可能是結束本賽季的唯一途徑。然而，「幽靈比賽」也帶來了一些問題——在慕遜加柏對戰科隆的比賽中，數以百計的球迷不顧俱樂部的呼籲，聚集在場外，希望他們的歡呼聲能滲入空蕩蕩的球場。



【Quatorzaine】

詞義：14天隔離期（名詞）。源於法國。

法語為英語世界貢獻了「檢疫」（quarantine）一詞，14世紀的瘟疫時期，意大利用「quarantena」來特指因疾病原因而被隔離。英語從法語中藉用了這個詞，而從意大利語中藉用了這個詞的含義。

現在，法國人又挖出了一個詞「quatorzaine」，用以代指新冠疫情期間建議的14天自我隔離期。法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）3月宣布關閉學校時，一位電台主持人問他：「多少學生需要quatorzaine？」

另一方面，英語在使用這個詞的時候會說「in quatorzine」（在隔離期中），這可能是為了簡便，不過它似乎不太可能取代更冗長的英語短語「in 14-day isolation」。

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【Untore】

詞義：瘟疫傳播者（名詞）。源自意大利。

當全世界紛紛進入隔離生活，很多人開始求助於以瘟疫為主題的文學作品。卡繆的《瘟疫》銷量飆升正是一個顯著的體現。意大利人也重新開始關注他們的兩部文學名著。亞歷山達羅·孟佐尼（Alessandro Manzoni）於1827年出版的《約婚夫婦》（The Betrothed）正是一本瘟疫時期的「教科書」，書中的故事部分發生在1630年意大利米蘭的瘟疫時期。在這本書中，被懷疑為故意傳播疾病的人被貼上了「untori」的標籤，這一指控之前針對的是1348年被認為傳播鼠疫的猶太人。

而隨著目前新冠病毒的肆虐，這個詞又重新得到了使用，指控將新冠肺炎帶至意大利的中國人，以及痛斥病例較少的國家對待許多意大利人的方式。這種用法也隨著疫情的蔓延而不斷發展，最新的「untori」是指那些不顧封鎖禁令仍在外面亂跑的人。

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責任編輯：伍樂

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