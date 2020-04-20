  • 29°C
香港時間 : 2020420日 (一) 16:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後　被曝母親是世衛友好

國情動向 16:12 2020/04/20

分享：

Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後，被爆母親是世衛友好。

國際樂壇天后Lady Gaga策劃由世界衛生組織（WHO）主辦的公益演唱會日前舉行，募款合力對抗新冠肺炎。但她公開盛讚世衛秘書長譚德塞是「真正的超級巨星」引發熱議，有人認為譚德塞領導下的世衛抗疫不力，不應受稱許；有網民就在twitter起底，指Lady Gaga母親辛西亞（Cynthia Germanotta）去年5月獲世衛任命為親善大使中的心理健康大使，顯然與世衛關係相當密切。

Lady Gaga大讚世衛譚德塞 「真正的超級巨星」

【全球大流行】Lady Gaga親自致電馬雲馬化騰等 為抗疫音樂會籌近3.5億

新冠肺炎從1月開始蔓延全球，疫情一發不可收拾，世衛屢遭外界質疑在疫情控制上偏袒中國，導致全球大流行，美國總統特朗普更怒轟世衛「以中國為中心」，已停止對其撥款資助。

本身是美國民主黨支持者的Lady Gaga過去常公開批評特朗普政府，外界認為她稱讚WHO秘書長譚德塞，似乎是公開反特朗普。

Dr. Tedros, you're truly a superstar......（Lady Gaga）

【One World:Together at Home】電視直播由Lady GaGa打頭陣　唱《Smile》：微笑面對生活

【One World:Together at Home】Lady Gaga灑淚答謝全球醫護　陳奕迅張學友歌神獻聲致敬

但推特上有網友貼出Lady Gaga母親辛西亞的新聞，原來她去年5月就擔任世衛親善大使，致力於推廣心理健康議題，Lady Gaga當時轉發新聞並感謝世衛，對於媽媽受邀擔任親善大使相當驕傲，辛西亞也稱很榮幸與譚德塞及他優秀的團隊合作，網友就直言「Lady Gaga本來就與WHO關係友好，稱讚譚德塞真的不意外」。

【One World:Together at Home】Lady Gaga灑淚答謝全球醫護　陳奕迅張學友歌神獻聲致敬

【One World: Together at Home】Lady Gaga群星騷凌晨2點開播　學友Eason演出時間歌單大公開

【世衛撥款】世衛譚德塞回應美國中止資助：我們只聚焦救人

【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

【新冠肺炎】特朗普屢稱世衛以中國為中心  譚德塞：期望美國繼續撥款世衛

【全球大流行】世衛譚德塞：口罩非抗疫萬靈丹 民眾搶購令前線醫護物資短缺

【新冠肺炎】習近平回信大讚譚德塞 支持世衛在抗疫發揮領導作用

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【新冠肺炎】病毒首殺入台軍 台軍艦3官兵群聚染疫 700多人隔離
2020/04/18
【新冠肺炎】病毒首殺入台軍 台軍艦3官兵群聚染疫 700多人隔離
【瑞德西韋】瑞德西韋（Remdesivir）初證對染疫猴子有效　醫治新冠肺炎跨一步！
今日
【瑞德西韋】瑞德西韋（Remdesivir）初證對染疫猴子有效　醫治新冠肺炎跨一步！
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
今日
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
新冠肺炎首7例會診紀錄曝光　疫情上報第一人：不更早通報因科學謹慎態度（有片）
今日
新冠肺炎首7例會診紀錄曝光　疫情上報第一人：不更早通報因科學謹慎態度（有片）
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
今日
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
傳染病 特朗普 疫情 演唱會 譚德塞 民主黨 中國 美國 世界衞生組織 新冠肺炎

下一篇文章

【孫力軍被查】孫力軍曾任公安部港澳台辦主任 被視為維穩工作的幕後軍師
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】澳洲外長倡獨立調查疫情如何爆發 「中國需透明」
【新冠肺炎】澳洲外長倡獨立調查疫情如何爆發 「中國需透明」
【中美角力】特朗普：中國倘若蓄意隱瞞疫情 將面臨後果
【中美角力】特朗普：中國倘若蓄意隱瞞疫情 將面臨後果
公安部副部長孫力軍落馬受查 曾任公安部港澳台辦主任
公安部副部長孫力軍落馬受查 曾任公安部港澳台辦主任
【肺炎疫情】駐俄大使譴責在俄華人「帶病闖關」：砸了中俄關係的鍋
【肺炎疫情】駐俄大使譴責在俄華人「帶病闖關」：砸了中俄關係的鍋
【新冠肺炎】台灣敦睦艦隊爆24人確診 海軍副司令致歉
【新冠肺炎】台灣敦睦艦隊爆24人確診 海軍副司令致歉
【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式
【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後 已是現在進行式