Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後　被曝母親是世衛友好

▲ Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後，被爆母親是世衛友好。

國際樂壇天后Lady Gaga策劃由世界衛生組織（WHO）主辦的公益演唱會日前舉行，募款合力對抗新冠肺炎。但她公開盛讚世衛秘書長譚德塞是「真正的超級巨星」引發熱議，有人認為譚德塞領導下的世衛抗疫不力，不應受稱許；有網民就在twitter起底，指Lady Gaga母親辛西亞（Cynthia Germanotta）去年5月獲世衛任命為親善大使中的心理健康大使，顯然與世衛關係相當密切。

Lady Gaga大讚世衛譚德塞 「真正的超級巨星」

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新冠肺炎從1月開始蔓延全球，疫情一發不可收拾，世衛屢遭外界質疑在疫情控制上偏袒中國，導致全球大流行，美國總統特朗普更怒轟世衛「以中國為中心」，已停止對其撥款資助。

本身是美國民主黨支持者的Lady Gaga過去常公開批評特朗普政府，外界認為她稱讚WHO秘書長譚德塞，似乎是公開反特朗普。

Dr. Tedros, you're truly a superstar......（Lady Gaga）

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但推特上有網友貼出Lady Gaga母親辛西亞的新聞，原來她去年5月就擔任世衛親善大使，致力於推廣心理健康議題，Lady Gaga當時轉發新聞並感謝世衛，對於媽媽受邀擔任親善大使相當驕傲，辛西亞也稱很榮幸與譚德塞及他優秀的團隊合作，網友就直言「Lady Gaga本來就與WHO關係友好，稱讚譚德塞真的不意外」。

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責任編輯：伍樂

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