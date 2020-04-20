【中國經濟】內地下調LPR　滬指收升0.5%連升3日

內地一如預期下調貸款市場報價利率(LPR)，創LPR新機制來最大降幅。A股窄幅震盪走高，上證綜合指數收升0.5%，連升3日。

全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR調低至3.85厘，下調20個基點，5年期LPR減至4.65厘，下調10個基點。人民銀行上周已經下調中期借貸便利(MLF)利率20個基點。

創業板指全日升1.1%

上海證券交易所表示，今日上午，中證1000、滬深300、全指醫藥等部分跨市場指數出現異常，經應急處置，指數即時行情顯示已於下午1時恢復正常。

兩市主要指數影響不大，滬指收報2852.55點，升0.5%；深證成指收報10621.5點，升0.89%。創業板指全日升1.12%，收報2043.44點。

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滬深兩市成交合計6173億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯縮量；其中滬市成交2338億元，深市成交3835億元。北向資金今日小幅淨流入。

行業板塊多數上漲，醫療器械、建築材料、計算機、國防軍工、貿易等漲幅居前，採掘、機場航運、銀行下跌。題材概念方面，數字貨幣領漲。

年內降準及MLF降息仍是大概率

路透社引述分析師指出，在經濟受到新冠肺炎疫情的重創之際，4月17日政治局會議罕見提到降準降息，未來政策基調進一步向寬；同時為落實政治局會議有關引導貸款利率下行的決定，年內降準及MLF降息仍是大概率，進而LPR下行空間亦存，且亦不能完全排除存款基準利率的調降。

中信證券首席經濟學家諸建芳預計，後續進一步降準、降息均可期，最早二季度有望落地。

責任編輯：蒯宇澄

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