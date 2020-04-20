黑龍江多地突降4月雪　網友：低頭看了眼穿短袖的自己（有片）

▲ 當香港及其他南方城市氣溫已達25℃以上、不少人已穿起短袖衫的時候，黑龍江省和吉林省多地突降大雪，道路雪白一片，彷彿一秒回到冬天。

4月20日，當香港及其他南方城市氣溫已達25℃以上、不少人已穿起短袖衫的時候，黑龍江省和吉林省多地突降大雪，道路雪白一片，彷彿一秒回到冬天。

昨天（19日）為春季最後一個節氣——穀雨，意味寒潮天氣差不多快過去，對農作物生長比較有利。受一股冷空氣影響，黑龍江省漠河市凌晨開始迎來了一場春雪，達中到大雪等級，降雪最大區域雪深達10厘米以上。北極村更達到了「大到暴雪」級別。預報未來兩天漠河還有陣雪，會引發道路結冰。

黑龍江省黑河市昨天傍晚也開始出現大面積雨雪天氣，氣溫更「斷崖式」下降17℃。冷空氣不僅帶來雨雪，還伴隨著4至6級偏北風。剛換上春裝的市民重新穿上厚衣，路邊停放的車輛被雪覆蓋。有當地居民直呼：「雪太大，出不去屋了。出行一定注意安全！」央視新聞報道，多先生說：「4月份下一場大雪很少見，天氣突然變冷了，今天只有1℃左右，所以我們都穿上了棉衣，外邊又開始清雪。」

黑河市氣象台4月20日早上7時30分繼續發布暴雪預警信號，並且變更為暴雪黃色預警信號。預計未來12小時降雪量將達6毫米以上，並且降雪仍將持續。

有網友笑言「低頭看了眼穿短袖的自己」、「深圳快烤焦了，開始時還不敢相信」，來自廣西的網友留言稱「羨慕，南寧已經到了出門5分鐘流汗半小時的季節了」。不過，有來自黑龍江及吉林的網友指，「這種情況在我們黑龍江好像不算太稀奇」、「東北，從9月下旬到五一之前都可能下雪」，但歎道「現在屋裡已沒有暖氣，又给我們下了場大雪」。

新冠肺炎疫情方面，黑龍江周日分別新增3宗本土及4宗俄羅斯輸入確診病例。

責任編輯：孫民