  • 19°C
香港時間 : 2020424日 (五) 18:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【五一黃金周】五一假期可去玩嗎？ 專家倡分散出行 不去旅遊熱點

社會熱點 18:10 2020/04/24

分享：

內地五一假期臨近，在新冠肺炎疫情還未完全消退下，民眾可否趁5天假期出遊？早前染疫痊癒的國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，不支持大規模到某地區集中遊玩，建議分散出行，避免聚集，景區做好客流限制。

王廣發接受內地傳媒訪問時稱，「其實大家用不著去一些旅遊熱點」，建議分散出行到當地公園等，要避免聚集。

同時，市民外出時應佩戴口罩，在露天且周圍沒什麼人的地方，則可以摘下口罩，又要注意手部衛生。

【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走

【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟

勿頻繁探訪親友、外出用膳

他強調，人群聚集還是要適度，不要太頻繁或過多人去探親訪友、外出就餐等，保持社交距離依然很有必要。

王廣發解釋，疫情並沒有完全得到控制，民眾防控意識不能鬆懈，只要稍不注意，就可能出現大規模反彈。

【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒

【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事

【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發

對於疫情反彈風險，近期綏芬河輸入疫情壓力、哈爾濱聚集性疫情、多省再現本土病例等引發關注，王廣發表示，目前內地面臨國外疫情的巨大壓力，重點要在口岸把好關。水路、陸路、空港等口岸要堵截。任何有口岸的城市，一定要把好關，即便成本可能很高，但相比於後續遏制疫情發展、阻斷社區傳播的成本，還是低多了。

不過，他認為，現在零星疫情暴露出來，反而是好事，因為發現了這一兩個病例，就能很大程度上防控他們往社區傳播。現在更需要更精準、更有針對性防控。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【五一黃金周】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
2020/04/16
【五一黃金周】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
2020/04/10
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事
2020/04/20
【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事
【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發
2020/04/13
【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發
【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒
2020/04/18
【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒
疫情 王廣發 口罩 哈爾濱 北京 口岸 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠肺炎】中國疾控中心︰9月或有疫苗可於緊急時使用

下一篇文章

【首富變負翁】手頭緊？王思聰「淪落」遊戲陪練時薪666元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」 小豬回應周揚青分手文
【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」 小豬回應周揚青分手文
【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案 看一關鍵因素
【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案 看一關鍵因素
【中國疫情】「超級毒王」1傳78的啟示：醫院不能犯3大低級錯誤
【中國疫情】「超級毒王」1傳78的啟示：醫院不能犯3大低級錯誤
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　