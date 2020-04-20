  • 28°C
香港時間 : 2020420日 (一) 18:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】五一假期可去玩嗎？ 專家倡分散出行 不去旅遊熱點

社會熱點 17:29 2020/04/20

分享：

內地五一假期臨近，在新冠肺炎疫情還未完全消退下，民眾可否趁5天假期出遊？早前染疫痊癒的國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，不支持大規模到某地區集中遊玩，建議分散出行，避免聚集，景區做好客流限制。

王廣發接受內地傳媒訪問時稱，「其實大家用不著去一些旅遊熱點」，建議分散出行到當地公園等，要避免聚集。

同時，市民外出時應佩戴口罩，在露天且周圍沒什麼人的地方，則可以摘下口罩，又要注意手部衛生。

【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走

【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟

勿頻繁探訪親友、外出用膳

他強調，人群聚集還是要適度，不要太頻繁或過多人去探親訪友、外出就餐等，保持社交距離依然很有必要。

王廣發解釋，疫情並沒有完全得到控制，民眾防控意識不能鬆懈，只要稍不注意，就可能出現大規模反彈。

【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒

【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事

【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發

對於疫情反彈風險，近期綏芬河輸入疫情壓力、哈爾濱聚集性疫情、多省再現本土病例等引發關注，王廣發表示，目前內地面臨國外疫情的巨大壓力，重點要在口岸把好關。水路、陸路、空港等口岸要堵截。任何有口岸的城市，一定要把好關，即便成本可能很高，但相比於後續遏制疫情發展、阻斷社區傳播的成本，還是低多了。

不過，他認為，現在零星疫情暴露出來，反而是好事，因為發現了這一兩個病例，就能很大程度上防控他們往社區傳播。現在更需要更精準、更有針對性防控。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
2020/04/16
【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
2020/04/10
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事
今日
【新冠肺炎】「可能全世界就中國最安全」 專家談復課要注意3件事
【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發
2020/04/13
【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發
【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒
2020/04/18
【新冠肺炎】哈爾濱疫情瀕失控　「超級毒王」1傳43跨省播毒
疫情 王廣發 口罩 哈爾濱 北京 口岸 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠肺炎】台軍艦24人染疫恐再增 確診病例足跡遍佈10縣市

下一篇文章

官方帳號稱「95%美國人不配活著」？ 共青團中央闢謠：是偽造
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致