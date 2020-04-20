【新冠肺炎】五一假期可去玩嗎？ 專家倡分散出行 不去旅遊熱點

內地五一假期臨近，在新冠肺炎疫情還未完全消退下，民眾可否趁5天假期出遊？早前染疫痊癒的國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，不支持大規模到某地區集中遊玩，建議分散出行，避免聚集，景區做好客流限制。

王廣發接受內地傳媒訪問時稱，「其實大家用不著去一些旅遊熱點」，建議分散出行到當地公園等，要避免聚集。

同時，市民外出時應佩戴口罩，在露天且周圍沒什麼人的地方，則可以摘下口罩，又要注意手部衛生。

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勿頻繁探訪親友、外出用膳

他強調，人群聚集還是要適度，不要太頻繁或過多人去探親訪友、外出就餐等，保持社交距離依然很有必要。

王廣發解釋，疫情並沒有完全得到控制，民眾防控意識不能鬆懈，只要稍不注意，就可能出現大規模反彈。

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對於疫情反彈風險，近期綏芬河輸入疫情壓力、哈爾濱聚集性疫情、多省再現本土病例等引發關注，王廣發表示，目前內地面臨國外疫情的巨大壓力，重點要在口岸把好關。水路、陸路、空港等口岸要堵截。任何有口岸的城市，一定要把好關，即便成本可能很高，但相比於後續遏制疫情發展、阻斷社區傳播的成本，還是低多了。

不過，他認為，現在零星疫情暴露出來，反而是好事，因為發現了這一兩個病例，就能很大程度上防控他們往社區傳播。現在更需要更精準、更有針對性防控。

責任編輯：伍樂

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