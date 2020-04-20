【新冠肺炎】台軍艦24人染疫恐再增 確診病例足跡遍佈10縣市

在台灣，海軍敦睦艦隊有24人感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，早在4月1日就有人發病，測在艦上進入第二波感染，7人根本沒症狀，尚未與隨艦軍醫的紀錄做比對。台灣各縣市政府也陸續公布確診個案的足跡，大賣場、餐廳、百貨公司、夜市、飲料店等30多個地點，分布至少10縣市，疫情指揮中心今早也發出注意健康簡訊，約有20萬人收到。

莊人祥今午公佈海軍敦睦艦隊的疫情調查資訊，確診24例都在磐石艦上，男性22人、女性2人，年齡中位數27歲。17人是海軍官兵，6人是政戰學校學生，1人是海軍官校學生。

莊人祥說，有個確診個案的發病日最早是在4月1日，有8人的發病日是在4月11日至14日，15日至18日有7人，另有1人在19日發病。以上17人都有症狀，其他7人沒有症狀。

▲ 在台灣，海軍敦睦艦隊有24人感染新冠肺炎

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莊人祥說，依發病時間判斷，此群聚事件已進入次波感染，後續仍可能有還在潛伏期者會陸續發病，但感染源還在釐清。根據疫情調查，敦睦艦隊於今年3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自台灣軍港下船。

此外，指揮中心也針對染疫者曾停留15分鐘以上處所，初步疫調列30餘個場點，分布至少台灣的10縣市，涉及大賣場、餐廳、百貨公司、夜市、飲料店等30多個地點。當局已就此向相關人士發出簡訊，約有20萬人收到，提醒必須自我健康管理。

而台灣今則新增2例新冠肺炎境外移入個案，都是20餘歲的旅外就學女性。目前全台累計422人確診，已有203人已病毒三採陰性而解除隔離。

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責任編輯：游昊雲

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