【中美角力】中國囤防護裝備牟暴利？ 耿爽斥納瓦羅顛倒是非

中美在新冠肺炎疫情問題上，外交口水戰不停。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指摘中國囤積個人防護裝備（PPE），以高價在世界各地出售，牟取暴利。在北京，外交部發言人耿爽今日反駁，指其顛倒是非、指鹿為馬，促他停止造謠推責，把精力放在應對國內疫情上。

納瓦羅周日（19日）接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，中國在疫情問題上做了幾件事，令全球多人死亡，「首先，該病毒在中國產生；其次，他們在世界衛生組織（WHO）的保護下，將病毒隱瞞；第三件事是囤積個人防護設備，現在他們正從中牟取暴利」。

他又提到，其收到的案例是，中國製造的價值0.5美元（折合約3.88港元）的口罩，以高達8美元（折合約62港元）的價格賣給美國醫院。

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耿爽今日在外交部例行記者會上強調，新冠肺炎疫情發生以來，中方本著公開、透明、負責任態度，及時向世界衛生組織及包括美國在內的國際社會通報疫情信息，積極開展國際合作，並竭盡所能向其他國家提供支持和幫助，「這是有目共睹的事實」。

稱中國向美國捐助獲讚許

「說中國囤積個人防護設備，絕對是顛倒是非、指鹿為馬。僅以中國向美國提供的抗疫物資為例，納瓦羅的謊言完全不攻自破。」耿爽說。

他舉例，據中國海關不完全統計，自3月1日至4月17日，中國對美國總共提供18.64億個各類口罩，2.58億對醫用及其他手套，2919萬套醫用防護服，313萬副護目鏡，156部有創呼吸機，4254部無創呼吸機。他稱，中國為美國在華採購提供的便利、中國各界向美國社會提供的捐助，得到美國各界普遍讚許。

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耿爽表示，奉勸納瓦羅之流立即停止玩弄造謠、推責的把戲，把精力放在應對國內疫情上。

另外，對於美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧等美方官員，懷疑新冠病毒源於中國武漢病毒研究所， 耿爽重申新冠病毒源頭是科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究，不應該被政治化。目前世衛及包括美國在內的絕大多數國家的公共衛生領域科學家和專業人士都普遍認為，沒有證據表明新冠病毒源於實驗室。 武漢病毒硏究所負責人也否認美方之辭 。

中方要求美方一些人尊重事實、尊重科學、尊重國際公論。 這些人應該認識到，他們的敵人是病毒，不是中國。 他們的當務之急是聚焦國內疫情防控，加強抗疫國際合作，而不是攻擊抹黑中國、甩鍋推卸責任。

對於 美國有輿論要求中國為美國疫情賠償。 耿爽表示，中國都受到病毒的攻擊，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀。他又稱，09年H1N1流感在美國大面積爆發並蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，反問「有誰讓美國賠償了嗎？」

翻查資料， 世衛表示，H1N1是2009年3月在墨西哥與美國首度發現，造成1萬8500人死亡。但醫學期刊《刺針》（The Lancet）估計，總死亡人數介於15萬1700至57萬5400之間。

責任編輯：伍樂

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