【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究指羊駝抗體能滅新冠病毒

▲ 【新冠肺炎】草泥馬拯救人類？研究發現羊駝抗體能滅新冠病毒。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，各國苦無針對性治療藥物。英國《星期日泰晤士報》報道卻似乎現出曙光，比利時一項最新研究發現，被中國民眾謔稱「草泥馬」的羊駝，牠們血液中的抗體，可能有助人類消滅新冠病毒。科學家指，這值得進一步研究。

比利時佛蘭芒生物技術研究院（Vlaams Instituut voor Biotechnologie）、與美國德克薩斯州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）的研究團隊發現，羊駝血液中的抗體，可協助人類對抗新型冠狀病毒肺炎，讓特效藥研究不再限於現存藥物，更可跨物種進行。

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據了解，研究團隊成功分離兩種在羊駝身上的抗體，並發現它們能與新冠病毒用以入侵人體細胞的棘狀蛋白，產生作用，以阻截病毒入侵細胞。

羊駝抗體較人類細小 更易穿透組織攻擊病毒

研究發現，羊駝製造的抗體較人類抗體細小，更容易穿透組織攻擊病毒。抗體對不同溫度酸鹼有一定耐性，且容易大量生產，被視為是免疫學的一項重要研究。

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羊駝抗體過去首先用在研究愛滋病病毒，後來發現對同是冠狀病毒的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）有效。

研究團隊指在把相關抗體與人類的抗體融合在一起時，會產生一種雜交體，成功中和新冠病毒，研究相信羊駝的抗體可協助人類對抗新冠肺炎。相關研究已率先刊載在bioRxiv上，將隨後發表。

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羊駝學名為Vicugna pacos，英語Alpaca，又名駝羊，屬偶蹄目駱駝科，外形有點像綿羊，一般在高原生活，世界現有羊駝約300萬隻左右，約90%以上生活在南美洲的秘魯及智利的高原上，其餘分布於澳洲的維多利亞州和新南威爾斯州，以及新西蘭。

有內地網民2009年創作出「十大神獸」玩笑時，把羊駝改名「草泥馬」、與內地罵人說話諧音，因而令內地大眾廣泛認識這種動物。

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責任編輯：伍樂

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