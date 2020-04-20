  • 27°C
香港時間 : 2020420日 (一) 19:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危機

社會熱點 18:58 2020/04/20

分享：

新冠肺炎疫情或引爆糧食危機！中國農業農村部副部長于康震今日表示，全球新冠病毒疫情或對國際糧食貿易造成嚴重衝擊，引發新一輪糧食危機。

路透社報道，于康震今日在一個農業展望視像會議上稱，全球疫情快速蔓延，對國際農產品貿易和市場帶來較大不確定性。如果疫情繼續擴散升級，對國際糧食貿易乃至生產的影響勢必進一步加劇，有可能引發新一輪糧食危機。

他補充稱，疫情及部分國家採取的保障國內供應措施，已妨礙正常貿易及供應，導致糧價出現一些大幅波動。值得注意，早前部分國家限制主要糧食出口，並增加儲備採購。

大豆食油仰賴進口 或受疫情衝擊

于康震指出，雖然中國有足夠糧食滿足國內需求，但大豆及食用油等其他仰賴進口的農產品，可能受到全球疫情的衝擊。此外，中國的水產、蔬菜及茶葉的出口也將受到疫情的影響。

他又稱，疫情輸入風險依然較大，會對畜禽生產恢復帶來不小的壓力。另外，隨著生豬生產恢復加快，以及仔豬種豬調運增多，非洲豬瘟疫情風險大幅上升。

不過，在同一場會議上，農業農村部部長韓長賦就排除中國發生糧食危機的可能。他稱，農業企業復工復產有序，春季農業生產加快恢復，今年糧食和農業有望繼續豐收，中國有信心、有能力保障糧食和重要農產品供給。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
2020/04/02
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【糧食危機】內地各地出現「搶糧潮」 官方稱糧食充足毋須恐慌
2020/04/02
【糧食危機】內地各地出現「搶糧潮」 官方稱糧食充足毋須恐慌
【糧食危機】全世界都搶糧 巴西總統亂講缺食物終道歉（有片）
2020/04/03
【糧食危機】全世界都搶糧 巴西總統亂講缺食物終道歉（有片）
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？
2020/04/03
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？
【糧食危機】商務部：中國糧食可自給自足 消費者毋須囤糧
2020/04/02
【糧食危機】商務部：中國糧食可自給自足 消費者毋須囤糧
疫情 貿易 採購 中國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 非洲豬瘟

上一篇文章

【新冠肺炎】無症狀感染真可怕！愛心媽媽不慎向17孩子播毒

下一篇文章

【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
【新冠肺炎】巴黎非飲用自來水驗出新冠病毒　停用洗街防播毒
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致
【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 專家：或多器官受損導致
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】新冠病毒能在92℃存活15分鐘　超頑強別指望夏季熱死
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南
【新冠肺炎】早與香港擦身而過？劍橋研究：新冠病毒或去年9月源於華南