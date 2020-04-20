【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危機

新冠肺炎疫情或引爆糧食危機！中國農業農村部副部長于康震今日表示，全球新冠病毒疫情或對國際糧食貿易造成嚴重衝擊，引發新一輪糧食危機。

路透社報道，于康震今日在一個農業展望視像會議上稱，全球疫情快速蔓延，對國際農產品貿易和市場帶來較大不確定性。如果疫情繼續擴散升級，對國際糧食貿易乃至生產的影響勢必進一步加劇，有可能引發新一輪糧食危機。

他補充稱，疫情及部分國家採取的保障國內供應措施，已妨礙正常貿易及供應，導致糧價出現一些大幅波動。值得注意，早前部分國家限制主要糧食出口，並增加儲備採購。

大豆食油仰賴進口 或受疫情衝擊

于康震指出，雖然中國有足夠糧食滿足國內需求，但大豆及食用油等其他仰賴進口的農產品，可能受到全球疫情的衝擊。此外，中國的水產、蔬菜及茶葉的出口也將受到疫情的影響。

他又稱，疫情輸入風險依然較大，會對畜禽生產恢復帶來不小的壓力。另外，隨著生豬生產恢復加快，以及仔豬種豬調運增多，非洲豬瘟疫情風險大幅上升。

不過，在同一場會議上，農業農村部部長韓長賦就排除中國發生糧食危機的可能。他稱，農業企業復工復產有序，春季農業生產加快恢復，今年糧食和農業有望繼續豐收，中國有信心、有能力保障糧食和重要農產品供給。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品