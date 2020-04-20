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【新冠肺炎】無症狀感染真可怕！愛心媽媽不慎向17孩子播毒

社會熱點 19:17 2020/04/20

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【新冠肺炎】無症狀感染真可怕！愛心媽媽不慎向17孩子播毒。

新型冠狀病毒全球大流行之下，中國專家屢警告，無症狀隱形感染者存在社區播毒風險。美國紐約州一個個案引證這種憂慮；當地彭菲爾德鎮（Penfield）女子珍希克（Brittany Jencik）5周前感染新冠肺炎，但沒有出現病徵，導致連累同住的17名子女（包括認養子女）全部染病，要接受隔離。至今，她仍弄不清楚自己是如何被傳染。

當地媒體WHAM-TV等報道，珍希克很有愛心，領養多名孩童，連同己出的總共養了18個孩子，其中17人與她同住。但過去幾周這段期間令她相當煎熬，因為她5周前感染新冠肺炎，感染源不明、更且沒有症狀，結果在不知情的狀態下把病毒帶進家中。

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直到孩子陸續出現病徵，珍希克才驚覺事態不妙，檢查後證實自己是無症狀「隱形」感染者。

「這真的是非常煎熬的一個月」，珍希克提到，家中孩子接連出現症狀，「這真的很可怕，我從來沒有這麼害怕過。」

一個月過去，如今一家人的身體狀況逐漸好轉，但目前仍處於隔離狀態。珍希克也因為擔憂病毒可能滯留在家中各個物品表面，也請來友人協助清潔，盡她所能保護身邊所愛的人。

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根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全美已有逾73.5萬人感染新冠肺炎、累計3.9萬人死亡，其中紐約州就有逾24萬人確診、1.7萬人病逝。

中國傳染病學專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山此前曾表示，他對中國國內的無症狀感染者情況，目前了解很有限，既沒有具體的數字，也沒有詳盡的研究，但他相信無需過慮。然而，也有不少內地專家持不太樂觀的觀點，警告說，無症狀隱形感染者存在社區播毒風險。

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責任編輯：伍樂

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